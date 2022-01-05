《單身即地獄》姜素妍負評激升？因犯了「這個」戀愛致命傷！

編輯／JJ

近期韓國戀愛實境秀《單身即地獄》熱播中，參加節目的男、女成員們於劇中的穿搭、表現的個性、愛情線的發展全都是網友們最近討論的話題，其中宋智雅不論是對男成員們還是觀眾，都可說是最受歡迎的一位，不過今天要來談的是另一位「姜素妍」，姜素妍是個給人健康、爽朗自然氛圍的漂亮女生，一開始形象非常好，不過越往後得到越多負評，原因是她在節目中做了「一個」戀愛中致命的錯誤示範。

【以下有雷】



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＃才開始曖昧，就把自己放在女友位置

節目一開始，在外型與姜素妍特別速配的吳振澤，就猛烈地追求她，在天堂島時兩人也度過了愉快的夜晚，不過由於不能重複選擇彼此，第二次吳振澤便和另一位成員申芝燕前往天堂島，留下素妍在地獄島。

為此姜素妍開始變得咄咄逼人，她稱自己為了跟他一起留下來選了最不可能配對成功的「世勳」，責備振澤選擇第二感興趣的芝燕，糾結在振澤第一天晚上跟她說的「只跟你一起來」，讓振澤被逼問的很不開心。或許振澤一開始把話說得太滿，但節目的用意就是要成員們互相多了解，才有些曖昧而已，素妍就把自己放在女友位置，不允許對方對別人有興趣，的確會讓對方產生壓迫感。

＃網友怎麼說？

「我覺得素妍很心機耶，叫世勳放棄芝燕的那次談話感覺就不單純。」

「我覺得世勳會生氣合情合理，說真的我要喜歡誰是我的自由，憑什麼要別人告訴我『你沒有機會，快點放棄』。」

「她當時會找世勳說這些話根本不是怕世勳受傷，而是振澤對芝燕好感度飆升，覺得自己好像沒機會了。」

「我覺得素妍給我一種不想大家走冤枉路、過於務實的感覺，舉例最新一集她讓大家輪流找炫承聊天，也控制時間每個人聊多久。」

「雖然面對一個可能沒有那麼喜歡自己的人（鎮澤），先試試另一個機會（世勳）是情有可原的，但素妍方式很不討喜。」

「素妍從第四集開始崩壞，有意無意說芝燕一直拒絕世勳。」

「素妍越看越討厭，到處宣傳跟世勳第一天互投（票），但第一天的投票根本不代表什麼，還叫新來的成員妹妹放棄世勳。」

「素妍自己也一下振澤、一下世勳，還好意思情勒振澤。」