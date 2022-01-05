fb ig video ETtoday search mobile

《單身即地獄》姜素妍負評激升？因犯了「這個」戀愛致命傷！

>

編輯／JJ

近期韓國戀愛實境秀《單身即地獄》熱播中，參加節目的男、女成員們於劇中的穿搭、表現的個性、愛情線的發展全都是網友們最近討論的話題，其中宋智雅不論是對男成員們還是觀眾，都可說是最受歡迎的一位，不過今天要來談的是另一位「姜素妍」，姜素妍是個給人健康、爽朗自然氛圍的漂亮女生，一開始形象非常好，不過越往後得到越多負評，原因是她在節目中做了「一個」戀愛中致命的錯誤示範。

【以下有雷】

【以下有雷】

【以下有雷】

＃才開始曖昧，就把自己放在女友位置

節目一開始，在外型與姜素妍特別速配的吳振澤，就猛烈地追求她，在天堂島時兩人也度過了愉快的夜晚，不過由於不能重複選擇彼此，第二次吳振澤便和另一位成員申芝燕前往天堂島，留下素妍在地獄島。

▲姜素妍 。（圖／翻攝自IG）

為此姜素妍開始變得咄咄逼人，她稱自己為了跟他一起留下來選了最不可能配對成功的「世勳」，責備振澤選擇第二感興趣的芝燕，糾結在振澤第一天晚上跟她說的「只跟你一起來」，讓振澤被逼問的很不開心。或許振澤一開始把話說得太滿，但節目的用意就是要成員們互相多了解，才有些曖昧而已，素妍就把自己放在女友位置，不允許對方對別人有興趣，的確會讓對方產生壓迫感。

＃網友怎麼說？

「我覺得素妍很心機耶，叫世勳放棄芝燕的那次談話感覺就不單純。」

「我覺得世勳會生氣合情合理，說真的我要喜歡誰是我的自由，憑什麼要別人告訴我『你沒有機會，快點放棄』。」

「她當時會找世勳說這些話根本不是怕世勳受傷，而是振澤對芝燕好感度飆升，覺得自己好像沒機會了。」

▲姜素妍 。（圖／翻攝自IG）

「我覺得素妍給我一種不想大家走冤枉路、過於務實的感覺，舉例最新一集她讓大家輪流找炫承聊天，也控制時間每個人聊多久。」

「雖然面對一個可能沒有那麼喜歡自己的人（鎮澤），先試試另一個機會（世勳）是情有可原的，但素妍方式很不討喜。」

「素妍從第四集開始崩壞，有意無意說芝燕一直拒絕世勳。」

「素妍越看越討厭，到處宣傳跟世勳第一天互投（票），但第一天的投票根本不代表什麼，還叫新來的成員妹妹放棄世勳。」

「素妍自己也一下振澤、一下世勳，還好意思情勒振澤。」

▲姜素妍 。（圖／翻攝自IG）

關鍵字：

單身即地獄, 姜素妍, 素妍

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

《華燈初上》林心如根本「行走的唇妝百科」

《華燈初上》林心如根本「行走的唇妝百科」

蓬蓬Vs.毛毛！「療癒系爆款包」特蒐

蓬蓬Vs.毛毛！「療癒系爆款包」特蒐

錶王PP地表最狂「TIFFANY Blue限量款」曝光！

錶王PP地表最狂「TIFFANY Blue限量款」曝光！

BALENCIAGA「一條圍巾」竟擾亂匯率？1美元變8萬台幣

BALENCIAGA「一條圍巾」竟擾亂匯率？1美元變8萬台幣

50歲黎姿凍齡被狂讚！親授3招控糖小秘訣

50歲黎姿凍齡被狂讚！親授3招控糖小秘訣

BV「噴泉綠」登場　扭結包好可愛

BV「噴泉綠」登場　扭結包好可愛

營養師曝「燒仙草配料熱量排行榜」　小湯圓竟最低

營養師曝「燒仙草配料熱量排行榜」　小湯圓竟最低

Lisa日常「配飾重點穿搭法」公開

Lisa日常「配飾重點穿搭法」公開

開賣秒殺！SABON、Dior夢幻倒數月曆　給你24個小驚喜

開賣秒殺！SABON、Dior夢幻倒數月曆　給你24個小驚喜

孔劉真實身份是模特兒！最新「男友風帥照」網狂歪樓

孔劉真實身份是模特兒！最新「男友風帥照」網狂歪樓

ET Fashion

推薦閱讀

紅茶也入榜！營養師曝「6款降血糖食物」，過量攝取超NG

紅茶也入榜！營養師曝「6款降血糖食物」，過量攝取超NG

UNIQLO兩款「千元有找」Ｑ手袋火了！日妞搶到缺貨、台灣還能買

UNIQLO兩款「千元有找」Ｑ手袋火了！日妞搶到缺貨、台灣還能買

「報復心最強」星座Top 3 ！　冠軍變臉像沒愛過，不計後果毀掉你

「報復心最強」星座Top 3 ！　冠軍變臉像沒愛過，不計後果毀掉你

12星座1月總運勢！水瓶工作感情拿滿分、雙魚少點生氣的情緒 羽絨衣羽毛插出怎麼辦？好多人做錯！3招保養術＋清洗知識一次看 唐吉訶德台灣二號店傳1／19開幕！　網敲碗：等很久了 《單身即地獄》姜素妍負評激升？因犯了「這個」戀愛致命傷！ 王建民戴的這兩款CITIZEN台灣限定！　錶背鬱金香圖案藏深意 《單身即地獄》女成員IG全公開！超強學霸、辣版Jennie讓男生好難選 2022年最好運、福氣滿滿的3大星座！Top 1投資獲利、還會遇到好對象

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © All Rights Reserved.
回到最上面