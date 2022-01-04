王建民戴的這兩款CITIZEN台灣限定！　錶背鬱金香圖案藏深意

▲王建民演繹CITIZEN在台25周年限定錶款AT9124-88E。（圖／CITIZEN提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

日本腕錶品牌CITIZEN在台成立分公司邁入第25個年頭，特別為台灣錶迷創作限量700只的25周年限定錶款AT9124-88E，錶背呈現鬱金香圖案，左右葉片象徵著花語中的慈善以及名譽，而如皇冠造型的花朵代表傳承精神，銘刻「CITIZEN TAIWAN 25TH ANNIVERSARY」字樣與限量編號，紀念也感謝錶迷的支持。

▲CITIZEN台灣25周年限定款AT9124-88E光動能錶，全台限量700只，29,800元。





▲CITIZEN在台25周年限定錶款AT9124-88E背底蓋以鬱金香圖案裝飾。

CITIZEN男錶代言人王建民特別演繹品牌在台25周年限定錶AT9124-88E，內載光動能全球電波機芯，具全球多局電波校時、全球26個城市時間輕鬆切換、萬年曆以及電量顯示等實用功能；此外，品牌也首度與王建民合作推出聯名款CB5889-84L光動能全球電波錶，面盤的菱格紋圖案源自棒球場的設計，2時位置小錶盤的「40」特殊標記點出他當球員時的經典背號，而錶背刻有他的簽名，全台限量1000只，品牌將從此聯名錶銷售收入中，捐贈台幣25萬元予「中華民國徐生明棒球發展協會」，支持培育棒球人才。

▲王建民佩戴與CITIZEN合作推出聯名錶款CB5889-84L，全台限量1000只，30,800元。

同為日系品牌的Seiko，去年則以台灣自然美景為主題，為旗下Prospex專業運動系列打造限量500只的台灣太魯閣峽谷限定款SRPH39K1，圓潤錶型是被錶迷暱稱為「海龜」的造型，仿石灰色格紋面盤展現如大理岩紋理的太魯閣地質特色，金色秒針則象徵立霧溪奔流於其中，錶冠也以金色裝飾，讓台灣錶迷格外有感。

▲Seiko Prospex去年推出台灣太魯閣峽谷限定款SRPH39K1，21,500元。（圖／Seiko提供）

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