fb ig video ETtoday search mobile

王建民戴的這兩款CITIZEN台灣限定！　錶背鬱金香圖案藏深意

>

▲▼ CITIZEN,Seiko 。（圖／公關照）

▲王建民演繹CITIZEN在台25周年限定錶款AT9124-88E。（圖／CITIZEN提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

日本腕錶品牌CITIZEN在台成立分公司邁入第25個年頭，特別為台灣錶迷創作限量700只的25周年限定錶款AT9124-88E，錶背呈現鬱金香圖案，左右葉片象徵著花語中的慈善以及名譽，而如皇冠造型的花朵代表傳承精神，銘刻「CITIZEN TAIWAN 25TH ANNIVERSARY」字樣與限量編號，紀念也感謝錶迷的支持。

▲▼ CITIZEN,Seiko 。（圖／公關照）

▲CITIZEN台灣25周年限定款AT9124-88E光動能錶，全台限量700只，29,800元。

▲▼ CITIZEN,Seiko 。（圖／公關照）

▲CITIZEN在台25周年限定錶款AT9124-88E背底蓋以鬱金香圖案裝飾。

CITIZEN男錶代言人王建民特別演繹品牌在台25周年限定錶AT9124-88E，內載光動能全球電波機芯，具全球多局電波校時、全球26個城市時間輕鬆切換、萬年曆以及電量顯示等實用功能；此外，品牌也首度與王建民合作推出聯名款CB5889-84L光動能全球電波錶，面盤的菱格紋圖案源自棒球場的設計，2時位置小錶盤的「40」特殊標記點出他當球員時的經典背號，而錶背刻有他的簽名，全台限量1000只，品牌將從此聯名錶銷售收入中，捐贈台幣25萬元予「中華民國徐生明棒球發展協會」，支持培育棒球人才。

▲▼ CITIZEN,Seiko 。（圖／公關照）

▲王建民佩戴與CITIZEN合作推出聯名錶款CB5889-84L，全台限量1000只，30,800元。

同為日系品牌的Seiko，去年則以台灣自然美景為主題，為旗下Prospex專業運動系列打造限量500只的台灣太魯閣峽谷限定款SRPH39K1，圓潤錶型是被錶迷暱稱為「海龜」的造型，仿石灰色格紋面盤展現如大理岩紋理的太魯閣地質特色，金色秒針則象徵立霧溪奔流於其中，錶冠也以金色裝飾，讓台灣錶迷格外有感。

▲▼ CITIZEN,Seiko 。（圖／公關照）

▲Seiko Prospex去年推出台灣太魯閣峽谷限定款SRPH39K1，21,500元。（圖／Seiko提供）

►帥翻的熊貓面飛返計時錶新年首發　TAG Heuer霸氣錶慶60周年

►雷達熱賣潛水錶換紅黑新色　蔡凡熙搭西裝絕配

關鍵字：

CITIZEN, Seiko, 王建民

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

《華燈初上》林心如根本「行走的唇妝百科」

《華燈初上》林心如根本「行走的唇妝百科」

蓬蓬Vs.毛毛！「療癒系爆款包」特蒐

蓬蓬Vs.毛毛！「療癒系爆款包」特蒐

錶王PP地表最狂「TIFFANY Blue限量款」曝光！

錶王PP地表最狂「TIFFANY Blue限量款」曝光！

BALENCIAGA「一條圍巾」竟擾亂匯率？1美元變8萬台幣

BALENCIAGA「一條圍巾」竟擾亂匯率？1美元變8萬台幣

50歲黎姿凍齡被狂讚！親授3招控糖小秘訣

50歲黎姿凍齡被狂讚！親授3招控糖小秘訣

BV「噴泉綠」登場　扭結包好可愛

BV「噴泉綠」登場　扭結包好可愛

營養師曝「燒仙草配料熱量排行榜」　小湯圓竟最低

營養師曝「燒仙草配料熱量排行榜」　小湯圓竟最低

Lisa日常「配飾重點穿搭法」公開

Lisa日常「配飾重點穿搭法」公開

開賣秒殺！SABON、Dior夢幻倒數月曆　給你24個小驚喜

開賣秒殺！SABON、Dior夢幻倒數月曆　給你24個小驚喜

孔劉真實身份是模特兒！最新「男友風帥照」網狂歪樓

孔劉真實身份是模特兒！最新「男友風帥照」網狂歪樓

ET Fashion

推薦閱讀

帥翻的熊貓面飛返計時錶新年首發　TAG Heuer霸氣錶慶60周年

帥翻的熊貓面飛返計時錶新年首發　TAG Heuer霸氣錶慶60周年

勞力士2022首日漲價！　「黑水鬼」貴3萬漲一成

勞力士2022首日漲價！　「黑水鬼」貴3萬漲一成

雷達熱賣潛水錶換紅黑新色　蔡凡熙搭西裝絕配

雷達熱賣潛水錶換紅黑新色　蔡凡熙搭西裝絕配

劉嘉玲百萬「錶王」、寶格麗蛇錶出籠　配香奈兒外套展富婆氣勢 劉詩詩俏皮比V字手勢有心機　秀迷你葫蘆鑽戒襯清新氣質 2022年最好運、福氣滿滿的3大星座！Top 1投資獲利、還會遇到好對象 唐吉訶德台灣二號店傳1／19開幕！　網敲碗：等很久了 UNIQLO兩款「千元有找」Ｑ手袋火了！日妞搶到缺貨、台灣還能買 羽絨衣羽毛插出怎麼辦？好多人做錯！3招保養術＋清洗知識一次看 不用168也能瘦！營養師教減肥「12個好習慣」：每口咬20秒

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © All Rights Reserved.
回到最上面