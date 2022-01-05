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眼妝控必收！3大「神級睫毛膏」新品　美妝版狂推「短睫救星」

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▲▼睫毛膏新品盤點 。（圖／品牌提供）

▲睫毛刷得好，眼睛立刻有神又放大。（圖／品牌提供，以下同）

記者張毓容／綜合報導

雖然不少女生都喜歡接睫毛的方便，但喜歡靠自己刷出天生感美睫或隨意變換睫毛妝感的睫毛膏派女孩也不在少數，而想要有根根分明、捲翹如太陽花的美睫，絕對需要一支好用睫毛膏！最近就有好幾款美妝版網友狂推、被封神級的睫毛膏都推出新品，快來看看你還少了哪一支。

▲▼ 3大「神級睫毛膏」新品。（圖／品牌提供）

▲1028 飛激濃瞬翹防水睫毛膏，NT$390。

1028飛激長系列睫毛膏從推出以來就大受歡迎、在美妝版上被推爆，多次拿下藥妝店年度熱賣排行，而2021年4月推出的濃密款「飛激濃瞬翹防水睫毛膏」，也是大獲好評，今年更為飛激濃瞬翹防水睫毛膏推出全新色「朱古棕」，與原生睫毛毛色相近的濃郁巧克力色澤，讓睫毛刷出存在感的同時更帶有自然柔和感，猶如天生自帶的濃密美睫。

▲▼ 3大「神級睫毛膏」新品。（圖／品牌提供）

▲▼ 3大「神級睫毛膏」新品。（圖／品牌提供）

▲KISS ME花漾美姬 細睫控360°零死角睫毛膏，NT$399。

被稱為手殘必備、短睫救星的KISSME細睫控系列，能打造自然捲翹感，加上能輕鬆上手的小刷頭，成為許多化妝新手和睫毛控的入門首選。近日因應歲末年初節慶聚會氛圍，以暖棕調為基礎，添加柔和甜美的粉色細緻珠光，推出2款全新冬季限定色，包含優雅亮麗的「莓果紫」和清新甜美「粉紅棕」，能打造出根根分明又自然放電的微醺好感眼妝。

▲▼ 3大「神級睫毛膏」新品。（圖／品牌提供）

▲▼ 3大「神級睫毛膏」新品。（圖／品牌提供）

▲戀愛魔鏡 超現實激長睫毛膏，NT$340。

超現實激長睫毛膏是戀愛魔鏡長年熱賣的超經典明星商品，許多美妝部落客、化妝師都是愛用粉絲，去年年底就先推出了2款經典實用色「#BK999深邃黑」與 「#BR606覆盆子棕」的全新升級版，纖長、捲翹、持久度都提升，還能抵抗戴口罩導致的暈妝下垂，讓睫毛根根分明並長時間捲翹。

今年再度加碼推出2款升級版限定色「#RD505酒紅色」與「#OR505銅光色」，帶暖調的黑醋栗酒紅與時尚的復古橙調，輕盈溫柔的色彩，吸睛又不會過於誇張。

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關鍵字：

彩妝, 美妝, 彩妝品, 睫毛膏, 眼妝, KISS ME, 花漾美姬, 1028, 戀愛魔鏡

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