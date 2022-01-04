紅茶也入榜！營養師曝「6款降血糖食物」，過量攝取超NG

▲紅茶記得選擇無糖，較不會給身體帶來負擔。（圖／Unsplash、Pexels，以下同）

記者曾怡嘉／台北報導

現代人越來越重視健康，為了不想健檢總是紅字，飲食也總會特別注意，營養師夏子雯在臉書粉專分享6款「降血糖食物」，適當補充有益健康，她也提醒仍有些要注意的地方，一起來了解！

#紅茶

兒茶素在發酵過程中變成茶黃素、茶紅素等多酚類，具有抗氧化的功效，也能增強胰島素的功效，幫助穩定血糖；適量喝紅茶，確實有益人體健康。

#蘋果茶

新鮮蘋果製成的蘋果茶，在加水煮熟的過程中，其膳食纖維會釋放出果膠，有穩定血糖的效果，但蘋果本身就含有果糖，在飲用的過程中，也別忘了把蘋果的糖份計算在一天總醣量中。

#蘋果醋

蘋果醋中的醋酸能加速胃排空、增加人體組織對葡萄糖的攝取、改善胰島素敏感性，但水果醋在製作的過程當中，通常會額外添加精緻糖來發酵，所以已經有血糖偏高、或是糖尿病的人，千萬別把醋當成水來飲用，否則可能越喝血糖會越高。

#黑咖啡

黑咖啡中的酚類化合物如沒食子酸、原兒茶酸，能增強胰島素敏感性，改善細胞吸收葡萄糖的能力，能降低罹患第二型糖尿病的風險，但沒有辦法直接降低血糖，平日仍需控制咖啡因的攝取量，建議每天不超過200毫克的咖啡因。

#黑巧克力

黑巧克力同樣含有酚類化合物，具抗氧化、修復損壞細胞的功能，也能促進胰島素的敏感性，有助於穩定血糖，但一定要選擇高濃度的黑巧克力，適量攝取勿過量。

#糙米、薏仁

糙米和糙薏仁同屬於全榖雜糧類的一種，雖然升糖指數低，但多吃並不會降血糖喔!!務必要控制好每餐的碳水化合物（醣份）攝取量，才能真正控制好血糖。

▲（圖／翻攝自FB/夏子雯-貼近你生活的營養師）