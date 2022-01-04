fb ig video ETtoday search mobile

紅茶也入榜！營養師曝「6款降血糖食物」，過量攝取超NG

>

▲▼營養師曝6款降血糖食物。（圖／Unsplash）

▲紅茶記得選擇無糖，較不會給身體帶來負擔。（圖／Unsplash、Pexels，以下同）

記者曾怡嘉／台北報導

現代人越來越重視健康，為了不想健檢總是紅字，飲食也總會特別注意，營養師夏子雯在臉書粉專分享6款「降血糖食物」，適當補充有益健康，她也提醒仍有些要注意的地方，一起來了解！

#紅茶

兒茶素在發酵過程中變成茶黃素、茶紅素等多酚類，具有抗氧化的功效，也能增強胰島素的功效，幫助穩定血糖；適量喝紅茶，確實有益人體健康。

▲▼營養師曝6款降血糖食物。（圖／Unsplash）

#蘋果茶

新鮮蘋果製成的蘋果茶，在加水煮熟的過程中，其膳食纖維會釋放出果膠，有穩定血糖的效果，但蘋果本身就含有果糖，在飲用的過程中，也別忘了把蘋果的糖份計算在一天總醣量中。

#蘋果醋

蘋果醋中的醋酸能加速胃排空、增加人體組織對葡萄糖的攝取、改善胰島素敏感性，但水果醋在製作的過程當中，通常會額外添加精緻糖來發酵，所以已經有血糖偏高、或是糖尿病的人，千萬別把醋當成水來飲用，否則可能越喝血糖會越高。

▲▼營養師曝6款降血糖食物。（圖／Unsplash）

#黑咖啡

黑咖啡中的酚類化合物如沒食子酸、原兒茶酸，能增強胰島素敏感性，改善細胞吸收葡萄糖的能力，能降低罹患第二型糖尿病的風險，但沒有辦法直接降低血糖，平日仍需控制咖啡因的攝取量，建議每天不超過200毫克的咖啡因。

#黑巧克力

黑巧克力同樣含有酚類化合物，具抗氧化、修復損壞細胞的功能，也能促進胰島素的敏感性，有助於穩定血糖，但一定要選擇高濃度的黑巧克力，適量攝取勿過量。

▲▼營養師曝6款降血糖食物。（圖／Unsplash）

#糙米、薏仁

糙米和糙薏仁同屬於全榖雜糧類的一種，雖然升糖指數低，但多吃並不會降血糖喔!!務必要控制好每餐的碳水化合物（醣份）攝取量，才能真正控制好血糖。

▲▼營養師曝5款降血糖食物。（圖／翻攝自FB/營養師夏子雯）

▲（圖／翻攝自FB/夏子雯-貼近你生活的營養師）

關鍵字：

降血糖, 營養師夏子雯

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

《華燈初上》林心如根本「行走的唇妝百科」

《華燈初上》林心如根本「行走的唇妝百科」

蓬蓬Vs.毛毛！「療癒系爆款包」特蒐

蓬蓬Vs.毛毛！「療癒系爆款包」特蒐

錶王PP地表最狂「TIFFANY Blue限量款」曝光！

錶王PP地表最狂「TIFFANY Blue限量款」曝光！

BALENCIAGA「一條圍巾」竟擾亂匯率？1美元變8萬台幣

BALENCIAGA「一條圍巾」竟擾亂匯率？1美元變8萬台幣

50歲黎姿凍齡被狂讚！親授3招控糖小秘訣

50歲黎姿凍齡被狂讚！親授3招控糖小秘訣

BV「噴泉綠」登場　扭結包好可愛

BV「噴泉綠」登場　扭結包好可愛

營養師曝「燒仙草配料熱量排行榜」　小湯圓竟最低

營養師曝「燒仙草配料熱量排行榜」　小湯圓竟最低

Lisa日常「配飾重點穿搭法」公開

Lisa日常「配飾重點穿搭法」公開

開賣秒殺！SABON、Dior夢幻倒數月曆　給你24個小驚喜

開賣秒殺！SABON、Dior夢幻倒數月曆　給你24個小驚喜

孔劉真實身份是模特兒！最新「男友風帥照」網狂歪樓

孔劉真實身份是模特兒！最新「男友風帥照」網狂歪樓

ET Fashion

推薦閱讀

紅茶也入榜！營養師曝「6款降血糖食物」，過量攝取超NG

紅茶也入榜！營養師曝「6款降血糖食物」，過量攝取超NG

UNIQLO兩款「千元有找」Ｑ手袋火了！日妞搶到缺貨、台灣還能買

UNIQLO兩款「千元有找」Ｑ手袋火了！日妞搶到缺貨、台灣還能買

12星座1月總運勢！水瓶工作感情拿滿分、雙魚少點生氣的情緒

12星座1月總運勢！水瓶工作感情拿滿分、雙魚少點生氣的情緒

唐吉訶德台灣二號店傳1／19開幕！　網敲碗：等很久了 羽絨衣羽毛插出怎麼辦？好多人做錯！3招保養術＋清洗知識一次看 《單身即地獄》女成員IG全公開！超強學霸、辣版Jennie讓男生好難選 王建民戴的這兩款CITIZEN台灣限定！　錶背鬱金香圖案藏深意 2022年最好運、福氣滿滿的3大星座！Top 1投資獲利、還會遇到好對象 新年買新衣別猶豫！3招「極簡斷捨離」大法，告別爆炸衣櫃 遠百竹北傳1／8開門見客！主打8成「新竹獨家」　50間進駐餐飲大公開

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © All Rights Reserved.
回到最上面