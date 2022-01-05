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日網流傳看圖心測「第一眼覺得像什麼」　將探知你的「心智年齡」！

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編輯／JJ

有些人，你總是會覺得他這麼大了怎麼還這麼孩子氣，有些人，你則會仰望他覺得明明年紀輕輕卻如此成熟大度，那麼，你覺得自己的實際年齡和心智年齡又是相符的嗎？到了新的一年，準備又要再長一歲了，最近日網上有一項看圖心理測驗流傳，從「第一眼覺得像什麼？」將能窺探你的真實心智年齡，究竟你是童心未泯還是內心是個小老人呢？

Ｑ從以下這張圖中，第一眼直覺認為像什麼？（有四選項）

▲心理測驗 。（圖／翻攝自trill）

▲日網流傳看圖心測，測知你的「心智年齡」。（圖／翻攝自TRILL）

Ａ：馬的臉

Ｂ：T恤、衣服

Ｃ：圍兜兜

Ｄ：麵包

【解析】

【解析】

【解析】

Ａ：馬的臉

心智年齡為「實際年齡＋10歲」。你可能常覺得自己在同齡朋友們之間扮演照顧者的角色，那是因為你的性格相對比他們更穩重，還有一個說法是「務實」，看事情能明瞭「沒有表面上看起來這麼好」，懂得正視風險，但有時候會因為謹慎而顯得古板封閉。

Ｂ：T恤、衣服

心智年齡為「等於實際年齡」。心智年齡跟著實際年齡一起成長的人，通常有著實事求是的精神，但不會像A選項過度務實，情緒上會有起伏，但不會激進的反應，像是遇到挫折時並不會輕言放棄，而是會重整旗鼓、自我檢討並重新出發。不過在人際關係上，比較常以自己為中心，較難與個性相差太多的人配合節奏，所以交際上有時會抱有偏見，最好是多與不同年齡階段的人交往，才能讓心靈持續成長。

Ｃ：圍兜兜

心智年齡為「實際年齡-5歲」。個性直爽又單純，一根腸子通到底，沒什麼心機可言，但也因為單純，所以時常只想到自己，有時無法客觀地看待事情，只要自己在一件事情上處於劣勢，就會希望能被保護，容易產生焦慮與不安。

Ｄ：麵包

心智年齡為「實際年齡-10歲」。說好聽點是童心未泯，說白點則是幼稚，你的內心還像個孩子一般沒有成長，做什麼都隨心所欲、不會多加思考，可能還不太了解自己想要什麼，也比較沒有意識到現實狀況，雖然好奇心很強，喜歡嘗試各式各樣的事物，但有時因為你都只碰碰皮毛，而被他人認為沒有歷練，將可能成為未來阻礙。

關鍵字：

心理測驗, 心測, 看圖測驗, 心智年齡, 真實年齡

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