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減重心好累！營養師激推「8款低卡鹹食」，深夜吃超滿足

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▲▼8款低卡鹹食」。（圖／Pexels）

▲爆米花不加奶油，熱量其實不算高。（圖／Unsplash、Pexels，以下同）

記者曾怡嘉／台北報導

減重是一場耐力賽，只要嘴饞破功就得重新再來，但偏偏天冷熬夜時，又好想吃一點鹹食來滿足心靈，但要怎麼挑又不胖是大學問，營養師朱瑞君分享減重時適合8款低卡鹹食，讓你滿足你的口腹之慾。

減重心好苦，冷冷的天好想來點鹹食，但是擔心吃了破功，吃代餐雖有飽足感但又太空虛，營養師朱瑞君點名8款低卡鹹食，滿足味蕾又不讓你發胖。

#關東煮滷豬血

便利商店好取得的食物，豬血體積大但熱量卻很低，屬於低脂蛋白質，很適合減重時享用，但要記得豬血不是豬血糕，兩者千萬別搞混！

#岩燒海苔

海苔是瘦身好物，帶有油脂與鹽份的岩燒海苔，可以讓身體礦物質、油脂需求滿足，減少飢餓感，配水吃纖維會吸收大量水分，膨脹後更有飽足感。

▲▼8款低卡鹹食」。（圖／Pexels）

#韓式泡菜

韓式泡菜不僅熱量低，因經過發酵含有益生菌，還可以幫助調節腸道健康，但因為泡菜鈉含量高，適量攝取即可。

#豆腐味噌湯

濃郁的味噌湯相較於蔬菜湯更易有滿足感，又不如濃湯熱量高，豆腐本身熱量也很低，搭配起來恰到好處。

#自製無奶油爆米花

在家自製不加奶油的爆米花熱量超低，可以搭配你喜歡的調味粉，像是咖哩粉、孜然粉、海苔粉、香草、鹽…等，吃起來美味又能滿足食慾。

▲▼8款低卡鹹食」。（圖／Pexels）

#蔬菜條配胡麻醬10c.c.

蔬菜熱量極低，豐富膳食纖維可以增加飽足感，但是減重單吃太空虛，營養師建議可以搭配少量胡麻醬，讓你吃起來口感更豐富。

#日式茶碗蒸

茶碗蒸含水分多且熱量低，還可以補充蛋白質，是減重食的好夥伴。

▲▼8款低卡鹹食」。（圖／Pexels）

#香草舒肥雞胸肉

雞胸肉本身維低脂高蛋白肉類，使用舒肥法烹煮不乾柴，搭配香草調味不會增加熱量，便利商店就能買到！

關鍵字：

低卡鹹食, 減重, 營養師朱瑞君

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