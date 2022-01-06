皮膚科醫師教「8種精華油正確用法」！一動作提升面膜效果

▲精華油不僅能保養臉部肌膚，連髮絲、指緣都能用。（圖／翻攝IG@innisfreeofficial）

記者張毓容／台北報導 圖／翻攝小紅書@李艺恩Dr.meili

乾燥寒冷的冬季可說是最適合用精華油的季節了，不僅能混合原有保養品，提升保濕滋潤度，精華油還有許多你想不到的妙用！韓國皮膚科美女醫師李藝恩就分享了8種能200%利用精華油的超實用用法，甚至可以加強面膜效果，快學起來讓你的精華油CP值再提升。

1.跟水乳面霜混合



在使用化妝水、乳液或乳霜時，添加精華油混合均勻再塗，可增強水乳面霜的滲透和調節水油平衡，建議根據自身皮膚類型調整用量。

2.塗在面膜上加強效果



在敷一些精華含量偏少、容易乾的面膜時，將精華油塗在容易乾燥的位置，可形成鎖水膜，減慢面膜的水分蒸發，促進精華吸收。

3.用作護膚收尾



在比較乾冷的天氣時，皮膚容易乾燥粗糙，可以在護膚的最後一步，用精華油作收尾，這樣能鎖住保養品營養和水分，改善皮膚紋理，補充必要的油脂，像最近很火的油敷法也是同理，推薦屏障受損、容易乾癢的人嘗試。

4.臉部按摩



按摩時，手乾臉乾容易扯傷皮膚，可以在臉部和脖子塗抹適量的精華油，順著皮膚紋理的方向輕柔按摩。建議可以用質地輕盈、流動性好的精華油，能在吸收的同時，改善血液循環，放鬆面部肌肉。

5.身體護理



在洗澡後，直接塗抹精華油來護理身體肌膚，特別是冬季，精華油的保濕效果比身體乳更好，像是手肘、腳後跟這種角質層厚的部位可以用精華油同時管理角質、預防乾裂。

6.頭髮養護



頭髮乾枯毛躁的時候，可選擇質地輕盈不黏膩的精華油，在髮尾少量噴塗，這樣能讓頭髮更加柔軟滑順，還能防靜電。

7.指甲角質管理



在甲面和指甲底部塗抹精華油，可以幫助護理周圍的角質、死皮，讓指甲有光澤。

8.跟粉底液混合



秋冬粉底容易拔乾、卡粉，可以混入適量精華油與底妝混合再上妝，就能立馬變服貼，還會有自然的光澤感。

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