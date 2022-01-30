紅玉髓、紅陶瓷為珠寶增色　不到10萬便能收藏經典款

▲模特兒佩戴Boucheron Quatre Red系列項鍊與大型款戒指。（圖／Boucheron提供，以下同）



記者陳雅韻／台北報導

新春喜氣裝扮，少不了亮眼的紅色珠寶裝飾，多數人第一聯想是身價不凡的紅寶石作品，其實小資女也有親民的紅色系選擇，各大品牌均有小巧的紅玉髓或結合紅陶瓷的作品，樣式不會過於高調讓人戴起來覺得害羞，又有畫龍點睛的效果，作為日常佩戴的幸運珠寶也很合適，10萬元以內便能收藏經典款。

▲Boucheron玫瑰金鑲鑽與紅色陶瓷Quatre Red系列戒指（左）149,000元，玫瑰金及紅色陶瓷戒指60,000元。

經典出色

Boucheron（寶詩龍）集合羅緞直線刻紋、鑽石圈、雙圈同心圓和巴黎飾紋四大飾紋的Quatre系列，是男女皆可佩戴的經典之作，陸續延伸出多種顏色的組合，包括結合紅色陶瓷的Quatre Red系列，無論是雙圈或招牌四圈戒指都非常亮眼，另有鍊墜設計，流露活潑氣息。

▲伯爵Possession系列18K玫瑰金紅玉髓墜飾鑲鑽耳環（左）164,000元，Possession系列18K玫瑰金紅玉髓鑽石戒指95,000元。（圖／伯爵提供，以下同）

轉出好運

伯爵（PIAGET）經典Possession系列推出一系列紅玉髓作品，當中垂墜式耳環的玫瑰金圓珠與紅玉髓墜會輕輕搖晃，風格活潑；同系列開口式設計的戒指，除了兩端鑲嵌紅玉髓，鋪鑲鑽石的環圈會旋轉，增添賞玩樂趣。

▲梵克雅寶Sweet Alhambra心形手鍊單條44,100元、鍊墜48,500元，Sweet Alhambra Effeuillage戒指156,000元、耳環226,000元。（圖／梵克雅寶提供）

幸運紅心

梵克雅寶（Van Cleef & Arpels）從幸運草圖騰延伸的Sweet Alhambra系列，有金質圓珠勾勒出心形圖案的鍊墜、手鍊，當中鑲嵌紅玉髓，散發甜蜜氣息；更華麗的Sweet Alhambra Effeuillage戒指與耳環則由4個心形構成如花朵造型，並會輕輕晃動。

▲蕭邦中央點綴滑動鑽石的Happy Hearts Flowers系列戒指，117,000元。（圖／蕭邦提供）

滑動美鑽

蕭邦（Chopard）Happy Hearts Flowers戒指與鍊墜設計也有異曲同工之妙，由18K玫瑰金製成的紅色心形花瓣圍繞圓形透明花蕊，當中置入招牌的單顆滑動鑽石，隨著佩戴者的律動而旋轉，非常吸睛。

▲寶格麗Divas’Dream紅玉髓項鍊，68,800元。（圖／寶格麗提供）

幾何之美

寶格麗（BVLGARI）靈感源自羅馬卡拉卡拉浴場的大理石色彩和扇形馬賽克弧線的Diva’s Dream系列珠寶，以迷人的扇形設計著稱，陸續推出鑲嵌不同寶石的款式，當中包括18K玫瑰金鑲鑽與紅玉髓項鍊，充滿女人味。

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