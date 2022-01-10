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換皮夾首選「奶油白」！CHANEL、Gucci色澤太嫩　這款還可當小廢包

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文／美人圈

雖然時序還在冬天，但是時尚配件單品必須要提前換季！今天帶來幾款2022春夏奶油白皮夾／短夾推薦，CHANEL口蓋皮夾、Gucci GG卡夾精緻必收，Prada這款還可當小廢包，超甜超嫩的奶油色調絕對是初春必備！

2022春夏奶油白皮夾／短夾推薦：CHANEL 經典小型口蓋皮夾

CHANEL在2021/22的cruise度假系列中展示了多款清新明亮的色調，其中這款皮夾以奶白色搭配經典的菱格衍縫，手感細膩絲滑、搭配奶白色調真的太嫩！皮夾中央以淡金色的CHANEL Logo增加細節感，三折的設計、內層含有一個零錢包，容量算是相當大、更具實用性。

▲奶油白皮夾。（圖／美人圈）

▲奶油白皮夾。（圖／美人圈）

▲CHANEL 經典小型口蓋皮夾。（圖／CHANEL）

2022春夏奶油白皮夾／短夾推薦：LOUIS VUITTON 拉鏈零錢包

LOUIS VUITTON在2022早春系列中推出這款拉鏈零錢包，將1854年的花帆布重新演繹，細緻的奶油色調搭配復古圖案，結合LV標誌及品牌成立年份1854年，經典雋永！另外在拉鍊及內層以撞色的設計增加造型感，設計小巧且安全性高，提供多個實用功能。

▲奶油白皮夾。（圖／美人圈）

▲奶油白皮夾。（圖／美人圈）

▲LOUIS VUITTON 拉鏈零錢包。（圖／LOUIS VUITTON）

2022春夏奶油白皮夾／短夾推薦：Gucci GG卡夾

Gucci在2022也推出全新的設計，奶油白的底色上面有著經典GG圖案壓紋，對比色滾邊彰顯現代時尚感，在短夾以GG Logo的飾釘細節更添魅力，雖然名稱為卡夾，但是內層有五個卡片隔層、鈔票隔層及拉鍊零錢袋，當成短夾使用也是完全沒問題！

▲奶油白皮夾。（圖／美人圈）

▲奶油白皮夾。（圖／美人圈）

▲Gucci GG卡夾。（圖／Gucci）

2022春夏奶油白皮夾／短夾推薦：Prada 拋光皮革卡片套

Prada這款卡套非常特別，選用精緻經典的奶白色拋光皮革搭配銀色金屬，正面有Prada經典的搪瓷金屬三角形標誌，按扣打開後內層配有四個卡片夾層，背面也有一個夾層，非常方便，另外配件還有一條金屬鏈條肩帶，可以直接當作小廢包使用，增加不同使用方式。

▲奶油白皮夾。（圖／美人圈）

▲奶油白皮夾。（圖／美人圈）

▲Prada 拋光皮革卡片套。（圖／Prada）

2022春夏奶油白皮夾／短夾推薦：BVLGARI 寶格麗 LOGO INFINITUM皮夾

BVLGARI這款LOGO INFINITUM皮夾外側以乳白色小牛皮為底，上頭是細緻的BVLGARI Logo連續燙印圖案，內層則以尖晶石粉紅色為撞色，增加可愛的設計巧思與細節！內層含有5個信用卡夾層、鈔票夾層、拉鍊零錢格等ㄉㄥ，看似小巧但是實用度高。

▲奶油白皮夾。（圖／美人圈）

▲奶油白皮夾。（圖／美人圈）

▲BVLGARI 寶格麗 LOGO INFINITUM皮夾。（圖／寶格麗）

2022春夏奶油白皮夾／短夾推薦：Chloé Alphabet綁帶三折夾（吊飾另售）

Chloé在2021秋冬推出的配件系列，這款三折夾以偏粉的奶油色調搭配酒紅色綁帶設計為主，還可以換上字母吊飾、送禮自用更展現精緻細節！內層除了鈔票夾層、卡片夾層，背面還有信封式零錢袋，實用度非常推薦。

▲奶油白皮夾。（圖／美人圈）

▲奶油白皮夾。（圖／美人圈）

▲Chloé Alphabet綁帶三折夾（吊飾另售）。（圖／Chloé）

2022春夏奶油白皮夾／短夾推薦：LOEWE 柔軟粒面小牛皮拉鍊雙摺短夾

LOEWE這款小牛皮拉鍊雙摺短夾以撞色的設計為主，在奶油色的皮夾上綴以芥末黃的開合扣、上頭還有著LOEWE Logo的燙印細節，不僅夾層豐富、還有拉鍊零錢袋，非常適合東西比較多的人～

▲奶油白皮夾。（圖／美人圈）

▲奶油白皮夾。（圖／美人圈）

▲LOEWE 柔軟粒面小牛皮拉鍊雙摺短夾。（圖／LOEWE）

【延伸閱讀】

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※本文由《Beauty美人圈》授權報導，未經同意禁止轉載。

關鍵字：

精品, 奶油白, 皮夾, 短夾

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