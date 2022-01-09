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人氣「迷你眼影盤」TOP 8！一字排開完全零廢色，美妝網友都激推這款

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文／美人圈

近年來迷你小廢包當道，就連眼影、唇膏也跟上迷你風潮，集結所有熱門色於小小眼影盒之中，完全零廢色，精巧大小帶出門外補妝也超方便。以下帶來8款PTT、Dcard人氣「迷你眼影盤」推薦，絕美眼彩盤一字排開，絕對能從中挑選出你的命定款！

PTT、Dcard人氣迷你眼影盤推薦1：ETUDE 玩轉色彩迷你眼彩盤

韓國超熱銷的ETUDE 玩轉色彩迷你眼彩盤，迷你的外盒就像是被多啦A夢探照燈縮小了一般，擁有6款顏色，從打底色、暈染色、珠光色一應俱全，輕輕鬆鬆就能創造出時下最流行的煙燻玫瑰妝。

▲迷你眼影盤。（圖／美人圈）

▲ETUDE 玩轉色彩迷你眼彩盤#微醺玫瑰、#玫瑰初綻 。（圖／ETUDE）

PTT、Dcard人氣迷你眼影盤推薦2：NARS 解放狂想迷你 6 色眼彩盤

NARS 2021年聖誕限量再+1，年末壓軸推出解放狂想迷你 6 色眼彩盤，立刻在小紅書引爆討論，一盤精選實用度最高的完美 6 色，與綿密霧面、絲綢緞光、金屬珠光3種質地，一抹滑順服貼，輕輕堆疊暈染就可以打造璀璨眼妝。

▲迷你眼影盤。（圖／美人圈）

▲NARS 解放狂想迷你 6 色眼彩盤 LAGUNA。（圖／NARS、BEAUTY美人圈）

其中最吸小編眼球的絕對是色號# DOLCE VITA，唇膏斷貨色首次躍上眼彩盤，絕美裸粉豆沙色百搭又顯白，巨顯氣質、小仙女必敗！

▲迷你眼影盤。（圖／美人圈）

▲NARS 解放狂想迷你 6 色眼彩盤DOLCE VITA。（圖／NARS）

PTT、Dcard人氣迷你眼影盤推薦3：TOM FORD LOST CHERRY高級訂製四格眼盤#03 BODYHEAT

說到迷你眼影盤怎能忘了最經典的TOM FORD四格眼盤，小小一盤集結四色眼影與眼影刷，實用性太高，圈粉無數美妝新手及專業彩妝師。今年LOST CHERRY聖誕彩妝系列更換上櫻桃紅包裝，嚴選櫻桃木棕色調眼影，可輕鬆變化由淺至深不同妝感。

▲迷你眼影盤。（圖／美人圈）

▲TOM FORD LOST CHERRY高級訂製四格眼盤#03 BODYHEAT 。（圖／BEAUTY美人圈）

PTT、Dcard人氣迷你眼影盤推薦4：Natasha Denona Mini Zendo眼影盤

Natasha Denona 眼影盤在歐美彩妝界也有很高的聲望，直尺般的大小，從大地色、紅棕色、櫻花粉色一次收齊，質地滑順好暈染，就算是美妝新手也能輕鬆駕馭。

▲迷你眼影盤。（圖／美人圈）

▲Natasha Denona Mini Zendo眼影盤。（圖／小紅書@羊小羊Shea）

PTT、Dcard人氣迷你眼影盤推薦5：16 Brand 迷你雜誌彩妝盤 Vol.08 晨光甜杏

16 Brand 迷你雜誌彩妝盤堪稱CP值之最，一盤囊括眼影、眼線、眉毛、修容色，顯色度適中、不飛粉特點更是深受網友喜愛，成為PTT、Dcard最受歡迎迷你眼彩盤之一。

▲迷你眼影盤。（圖／美人圈）

▲16 Brand 迷你雜誌彩妝盤 Vol.08 晨光甜杏。（圖／16 Brand）

PTT、Dcard人氣迷你眼影盤推薦6：DIOR 迪奧經典五色眼影 璀璨蒙田限量版 #739

小編第一次看到這盤實體真的是被驚為天人！那精緻的蒙田大道浮雕美到讓人捨不得用，溫柔的燕麥拿鐵配色超適合秋冬，珠光色細緻不粗糙，點綴在眼皮上瞬間成為全場最耀眼的女孩，年末跑趴把它放進小廢包帶著跑就對了！

▲迷你眼影盤。（圖／美人圈）

▲DIOR 迪奧經典五色眼影 璀璨蒙田限量版 #739。（圖／DIOR、小紅書@yo玉面小飞喵）

PTT、Dcard人氣迷你眼影盤推薦7：I'M MEME 我愛經典復刻好感直覺眼影書 01小橘書

I'M MEME 今年一推出這款我愛經典復刻好感直覺眼影書，立刻引爆話題，光是配色就直接擊中少女心，玫瑰、茶棕、燕麥色通通收齊，一盤就能創造出4種以上妝感，更以電影票卡為靈感設計，迷你的外型可愛又俏皮，拿出來補妝直接彰顯你的好眼光。

▲迷你眼影盤。（圖／美人圈）

▲I'M MEME 我愛經典復刻好感直覺眼影書 01小橘書。（圖／IG@immemetaiwan）

PTT、Dcard人氣迷你眼影盤推薦8：peripera 八色眼影調色盤

peripera八色眼影調色盤絕對是今年韓系眼彩盤話題度最高的一盤，幾乎所有美妝部落客、韓妞人手一盤，像直尺般的造型，讓它又有尺子眼影盤的小暱稱，小方格組成的八色眼影，不僅麻雀雖小五臟俱全，就連調色也非常到位，打底色不會太深、暈染主色顯色度適中，絕對可以無腦直接加入購物車。

▲迷你眼影盤。（圖／美人圈）

▲peripera 八色眼影調色盤。（圖／ovccoollife.com）

【延伸閱讀】

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※本文由《Beauty美人圈》授權報導，未經同意禁止轉載。 

關鍵字：

迷你, 眼影盤, 眼影, 眼妝

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