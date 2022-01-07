換季保養「香氛身體乳」不能少！Jo Malone、SABON 八款擦出嬌嫩肌

文／美人圈

寒冷的秋冬季節到來，肌膚乾燥搔癢又不自覺找上門了嗎？這時候更需要好的身體乳來好好滋養修護，以下帶來「香氛身體乳推薦」不僅能散發迷人香氣，更能安撫嬌嫩肌，一同沈浸在潤膚乳的療癒之境，幫助我們舒服好入眠！

香氛身體乳推薦.1：Jo Malone 黑莓子與月桂葉手部及身體潤膚乳液

Jo Malone家的黑莓子與月桂葉一直是長年經典熱銷香氛，清新又沉穩的味道一聞就驚為天人，化作身體乳更加濃郁，木質調安穩的香氣流連在我們每吋肌膚，讓人不自覺心也暖了起來！

▲Jo Malone 黑莓子與月桂葉手部及身體潤膚乳。（圖／SEPHORA官網）

2021 Jo Malone聖誕系列更推出「糅香之家禮盒」，一口氣收入五款明星香氣，其中就包含黑莓子與月桂葉潤膚乳100ml、青檸羅勒與柑橘香水30ml、英國梨與小蒼蘭旅行蠟燭60g、黑石榴旅行蠟燭60g、牡丹與嫣紅麂絨潔膚露100ml。

▲糅香之家禮盒。（圖／Jo Malone）

香氛身體乳推薦.2：歐舒丹 豐收乳油木保濕身體乳 250ml

保養控人手一罐的歐舒丹乳油木身體乳，今年聖誕佳節換上童趣又可愛的插畫包裝，光是又看的就讓人覺得療癒滿分，蘊含15%乳油木果油、亞麻籽、甜杏仁、蜀葵與蜂蜜萃取，並調和金盞花萃取，可以舒緩鎮靜極度乾燥肌膚，甜而不膩的香氣接受度極高！

▲歐舒丹 豐收乳油木保濕身體乳 250ml。（圖／歐舒丹、IG@loccitanekorea）

香氛身體乳推薦.3：Aesop 天竺葵身體乳霜 100ml

Aesop除了護手霜常常賣到缺貨，這款天竺葵身體乳霜也是隱藏版好物，萃取天竺葵及柑橘精華，搭配胡蘿蔔及蘆薈成分，可提供肌膚充足養分，泡澡後輕輕抹上天竺葵乳霜，透過體溫讓草本香氣自然散發，完全就是撩人於無形的最高境界。

香氛身體乳推薦.4：SABON 流金年華身體乳液150ml

秋冬聖誕之際總是讓人忍不住想起「橙橘巧克力」，SABON流金年華系列特別以橘子皮融合巧克力美食調香氛，最後用波本香草畫下完美句點，香甜又具有層次感的味道，讓人不自覺陶醉在幸福之中，身體乳液以天然橄欖油、荷荷芭果油、乳油木果油、澳洲堅果油為配方，質地保濕不油膩，豐富的omega3、6、7、9與維他命A及維他命E，更能讓肌膚得到完整滋養修護。

▲SABON 流金年華身體乳液。（圖／SABON）

香氛身體乳推薦.5：KIEHL'S 葡萄柚手部和身體潤膚乳，250ml

KIEHL'S除了精華、泥膜好用之外，這款「葡萄柚手部和身體潤膚乳」也默默熱銷多年了，絲絨般輕柔質地，富含蘆薈及燕麥等天然成份，一抹立即滋潤乾燥不適，清新的葡萄柚香氣，讓人一掃秋冬雨季煩悶感，2021年契爾氏更重磅推出「Future Made Better」系列，經典潤膚乳、葡萄柚潤膚乳、洗發精等熱門商品都推出補充包，讓我們在保養肌膚的同時也能愛護地球！

▲KIEHL'S 葡萄柚手部和身體潤膚乳。（圖／KIEHL'S）

香氛身體乳推薦.6：Diptyque 清新身體乳 250ml

接下來這款是編輯摯愛～Diptyque 清新身體乳蘊含橙花清新香氣，彷彿就像是一股徐徐微風吹來般的舒適宜人，質地輕盈不黏膩，高級又內斂的香氣，一瞬間氣質大加分，想要成為好命貴婦肌挑選這款準沒錯！

香氛身體乳推薦.7：瑰柏翠 伊芙琳玫瑰絲滑潤膚乳 250ml

Crabtree & Evelyn瑰柏翠旗下的「伊芙琳玫瑰系列」實在太受歡迎！絲滑潤膚乳更是經常斷貨的熱門品項，蘊含玫瑰水和玫瑰果籽油，還添加了歐錦葵花提取物和椰子水，打造輕盈又滋潤的舒適質地，塗抹後無需等待太久立即吸收，自帶輕柔玫瑰花香，讓你簡直就是仙女下凡來著。

▲瑰柏翠 伊芙琳玫瑰絲滑潤膚乳 250ml。（圖／瑰柏翠）

香氛身體乳推薦.8：L:A BRUKET 225 身體乳－雲杉 250ml

最後，這款也是小編床頭櫃萬年必備乳液！來自瑞典西部海岸的L:a Bruket，主打無性別之保養哲學，L:A BRUKET 225身體乳－雲杉蘊含乳木果油、椰子油以及天然精油成分，質地清爽不黏膩，一擦上身彷彿置身北歐森林，舒緩身心的同時，也安撫乾燥肌膚。

▲L:A BRUKET 225 身體乳－雲杉 250ml。（圖／L:A BRUKET）

免責聲明：肌膚保養品使用後狀況會依個人使用方法及肌膚狀況而有所不同，並請配合正確使用方法。

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