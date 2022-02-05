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玉與翡翠變身時髦輕珠寶　玉製青鳥戒墜兩用CP值激升

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▲▼林曉同,玉世家 。（圖／公關照）

▲林曉同珠寶mini青鳥戒墜為兩用設計，31,000元起。（圖／林曉同珠寶提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

玉與翡翠近幾年走出成熟的刻板印象，在台灣珠寶設計師品牌林曉同的巧手之下，玉變身為風格清新的青鳥、可愛的玉熊或甜美的蝴蝶結造型；翡翠品牌JADEGIA玉世家除了頂級翡翠珠寶，也陸續推出價格相對親民的年輕翡翠珠串手環，搖身一變成為可天天佩戴的幸運珠寶。

▲▼林曉同,玉世家 。（圖／公關照）

▲林曉同珠寶mini青鳥戒墜亦可作為項鍊鍊墜。

林曉同珠寶設計風格清新，例如以玉製青鳥為主角「幸福停駐套鍊」，就予人寧靜安定的感受，設計師不忘加入活潑元素，創作可作為戒指或項鍊吊墜兩用設計的mini青鳥戒墜，讓佩戴者能隨心所欲自由穿搭；品牌也擅長立體玉雕工藝，打造由大小不一的立體玉材質蝴蝶結串起的幸運結手鍊，讓佩戴者洩露了少女心。

▲▼林曉同,玉世家 。（圖／公關照）

▲林曉同珠寶幸福停駐套鍊，40,000元起。

▲▼林曉同,玉世家 。（圖／公關照）
▲林曉同珠寶玉蝴蝶結手鍊，74,250元起。

而以翡翠聞名的玉世家，精選白翡翠圓珠串成Blessing系列手環，當中穿插搭配2顆綠、黑、紅、黃等不同色澤的翡翠圓珠，更顯活潑亮眼，各搭配色彩能相呼應的米色或粉紅或淡綠或淡紫的繩結，是日常容易搭配的輕珠寶，不到2萬元的價格吸引更多新客踏入翡翠世界。

▲▼林曉同,玉世家 。（圖／公關照）

▲JADEGIA玉世家Blessing系列翡翠珠串秀氣可愛。（圖／玉世家提供，以下同）

▲▼林曉同,玉世家 。（圖／公關照）▲▼林曉同,玉世家 。（圖／公關照）
▲玉世家結合不同彩繩串起Blessing系列白翡珠串手環，單款16,800元。
 

關鍵字：

林曉同, 玉世家

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