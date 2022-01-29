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爆紅「白開水妝容」必須學會！底妝、眼唇4招打造進階版偽素顏

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文／美人圈

近幾年越來越流行偽素顏妝感，小紅書上更是颳起「白開水妝容」風潮，以低調的妝感打造出宛如白開水般的乾淨純粹。若有似無的妝感，看似簡單可是暗藏許多小心機，以下就帶來白開水妝的妝容重點，一起打造出讓人超心動的純慾顏！

心機「白開水妝容」重點

所謂的白開水妝容，可以說是偽素顏的進階版，乾淨、清透的淡顏妝感，宛如純淨的白開水般無害！透過乾淨底妝、低飽和度眼妝以及水嫩潤澤的雙唇，製造若有似無的自然妝感。另外，不管是唇妝、眼妝皆以與原生膚色相似的色系為主，整體妝感自然又柔和，就像是素顏也有好氣色的效果。

▲白開水妝容。（圖／美人圈）

▲白開水妝容可以說是偽素顏的進階版。（圖／IG@hongsuzu）

白開水妝容TIP1：挑選微霧感輕薄底妝

一個乾淨又帶有透明度的底妝，是整個妝容的關鍵！選擇太霧感底妝會顯得粉感太重、水光感則太過刻意，因此最好是選擇保留原生膚質的微霧感底妝，輕薄的上一層就足夠了。

▲白開水妝容。（圖／美人圈）

▲妝容的關鍵是帶有透明度的底妝。（圖／IG@bbia.official）

首先將重點瑕疵進行遮瑕以後，再上底妝，這樣可以讓遮瑕完美融合，減少妝感。接著上粉底液時以「少量、輕薄」為主，並使用沾濕的美妝蛋拍開，為了避免妝感過於厚重，只需用刷具搭配蜜粉輕掃定妝，底妝就會更自然通透！

白開水妝容TIP2：加強眼頭、眼尾深邃度，打造圓潤眼型

白開水妝容的重點，就是要創造出「若有似無」的淡顏妝效！因此今天主要挑選低飽和度的大地色系為主。將眼皮進行打底、消腫後，再疊加更深一個色階，由睫毛根部往上暈染，稍微超出雙眼皮褶皺即可，並將餘粉帶至下眼瞼，最後深色加深眼頭及眼尾，使眼型變得圓潤，更顯無辜感！

▲白開水妝容。（圖／美人圈）

▲眼妝以低飽和度的大地色系為主。（圖／IG@toocoolforschool_official、IG@bbia.official）

臥蠶絕對是偷偷放大眼睛的絕佳武器！稍微瞇起眼睛，擠出臥蠶後，使用修容粉稍微加強臥蠶陰影，再加上提亮色就打造出可愛的撒嬌肉啦～超消眼腫還可以改變眼型，整體看起來純慾感爆棚！

▲白開水妝容。（圖／美人圈）

▲加強臥蠶可以改變眼型。（圖／IG@bbia.official）

白開水妝容TIP3：山根處留白，縮短鼻長更減齡

中庭長容易顯得比較成熟，通過眉毛與眼睛的凹陷處加深的方式，可以在視覺上有縮短鼻長的效果，再將鼻頭以畫V字的方式修容，鼻子不僅變挺、變翹，看起來也更幼態減齡。

▲白開水妝容。（圖／美人圈）

▲在眉毛與眼睛的凹陷處加陰影，視覺上會縮短鼻長，鼻頭以V字方式修容，可以變挺、變翹。（圖／IG@peripera_official）

白開水妝容TIP4：裸色唇蜜營造豐盈雙唇

水嫩嘟嘟的雙唇絕對是白開水女孩的必備！首先挑選一款霧感的肉色唇釉作為打底色，使用手指暈染邊界，稍微暈染超出唇線一點也沒關係，讓雙唇可以看起來更豐厚！最後疊加上滋潤感的裸色唇蜜、唇釉，直男看不出來的心機感唇妝就完成了。

▲白開水妝容。（圖／美人圈）

▲唇彩可挑選具滋潤感的裸色唇蜜、唇釉。（圖／IG@peripera_official、IG@jennierubyjane）

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※本文由《Beauty美人圈》授權報導，未經同意禁止轉載。 

關鍵字：

白開水妝容, 純慾妝, 偽素顏

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