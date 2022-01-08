6款韓星同款香水超夯！宣美喜歡檸檬味、IU的讓你撥髮飄出心機

文／美人圈

除了韓國女星們平日使用的化妝品、保養備受矚目外，就連私下的愛用香水也讓粉絲們相當關注！這回編輯特搜了六款「韓星同款香水」介紹，想知道IU、 文佳煐等女神們究竟喜歡什麼類型香調嗎？趕緊一起看下去吧！

宣美同款香水：MFK 754 紐約之曦

宣美同款的MKF754紐約之曦，前調先以清新的檸檬香氣出場，接著帶出小蒼蘭、鈴蘭的溫潤香氣，散發出淡淡的幽香，最後則以乾淨又沉穩的檀香做結尾。整體來說是給人純淨又獨特的氛圍，後續會讓人回味無窮，是一款聞到後就難以忘懷的迷人香氣。

▲Maison Francis Kurkdjian 754 紐約之曦 70ml。（圖／IG@miyayeah、IG@maisonfranciskurkdjian）

宣美同款「MFK 754 紐約之曦」香水

前調：檸檬

中調：鈴蘭、香豌豆、小蒼蘭

後調：檀香木、麝香

文佳煐同款香水：Dior Homme Intense 淡香水

甜美的文佳煐私下的愛用香是Dior Homme Intense，這款雖然說是男香，但因為融入了純淨的白麝香，香味變得更中性、因此男女都可以使用！揉合檸檬香調與辛香調的清新氣息，同時加入溫暖的木質調，留下持久又溫柔的香氣。

▲Dior Homme Intense 淡香水 50ml。（圖／IG@m_kayoung、DIOR）

文佳煐同款「Dior Homme Intense」淡香水

前調：香檸檬、粉紅胡椒、欖香脂

中調：廣藿香、雪松、喀什米爾木

後調：麝香、香根草、龍涎酮

華莎同款香水：Creed royal water 皇室之水

有別於以往的清新柑橘香調，前調是帶有一點苦味，再薄荷的加入後完美平衡，給人一種高貴的清冷感，緊接而來的是杜松子與羅勒濃烈香料氣息，氣場相當的強大，就如同華沙本人豪放不羈的個性！整體香氛伴隨著麝香的乾淨、清新，不過於甜膩，反而創造出獨一無二的嗅覺感受。

▲Creed royal water 皇室之水 100ml。（圖／IG@_mariahwasa、creed）

華莎同款「Creed royal water 皇室之水」香水

前調：柑橘、薄荷

中調：杜松子、羅勒

後調：麝香、龍涎香

Somi同款香水：YSL 自由不羈淡香精

以柑橘與橙花精油的清新開場，相當溫潤又柔和的甜，再進入中調後，薰衣草獨特的氣息多了幾份剛柔、幹練的感覺，後調則是龍涎香和香草，為自由之水的香氣畫上了一個醇厚且回味無窮的結尾，打造出現代女性的性感魅力，就如同Somi給人的艷麗氣質。

▲YSL 自由不羈淡香精 50ml。（圖／IG@somsomi0309、IG@yslbeauty）

Somi同款「YSL 自由不羈」淡香精

前調：橘子油、薰衣草油、黑醋栗、苦橙葉

中調：茉莉、橙花、薰衣草油

基調：雪松油、龍涎香、麝香、香草萃取物

IU同款香水：Diptyque 感官之水髮香噴霧

國民妹妹IU曾經在直播上介紹這款專門給頭髮噴的香水！整體香氣清冽帶有皂香，以橙花揭開序幕，苦橙點綴，並以廣藿、杜松與當歸作為輔助，透過氣味的延伸與轉換，體驗出不同的嗅覺饗宴，如果是不喜歡香水太過濃烈的香氣，非常推薦髮香水，讓你在撥弄頭髮的瞬間飄出心機，無人能招架！

▲Diptyque 感官之水髮香噴霧 30ml。（圖／IG@dlwlrma、1010apothecary）

IU同款「Diptyque 感官之水」髮香噴霧

前調：橙花、苦橙

中調：杜松子

後調：當歸、廣藿香

潤娥同款香水：Le Labo 檀香33

Le Labo這款檀香33可是許多人推薦的木質調香水，就連潤娥這個香水大戶也有收藏！主要是以木質調為基底，皮革香調配上辛香，最後的尾韻是鳶尾的奶香味。整體感受清冷、穩重又低調，木質調香氛控這款絕對必收。

▲Le Labo 檀香33 50ml。（圖／IG@yoona__lim、IG@lelabofragrances）

潤娥同款「Le Labo 檀香33」香水

前調：紫羅蘭葉、鳶尾花、紙莎草

中調：小荳蔻、雪松、香根草

後調：檀香木、龍涎香醚

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