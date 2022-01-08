fb ig video ETtoday search mobile

6款韓星同款香水超夯！宣美喜歡檸檬味、IU的讓你撥髮飄出心機

>

文／美人圈

除了韓國女星們平日使用的化妝品、保養備受矚目外，就連私下的愛用香水也讓粉絲們相當關注！這回編輯特搜了六款「韓星同款香水」介紹，想知道IU、 文佳煐等女神們究竟喜歡什麼類型香調嗎？趕緊一起看下去吧！

宣美同款香水：MFK 754 紐約之曦

宣美同款的MKF754紐約之曦，前調先以清新的檸檬香氣出場，接著帶出小蒼蘭、鈴蘭的溫潤香氣，散發出淡淡的幽香，最後則以乾淨又沉穩的檀香做結尾。整體來說是給人純淨又獨特的氛圍，後續會讓人回味無窮，是一款聞到後就難以忘懷的迷人香氣。

▲韓星同款香水。（圖／美人圈）

▲Maison Francis Kurkdjian 754 紐約之曦 70ml。（圖／IG@miyayeah、IG@maisonfranciskurkdjian）

宣美同款「MFK 754 紐約之曦」香水

前調：檸檬
中調：鈴蘭、香豌豆、小蒼蘭
後調：檀香木、麝香

文佳煐同款香水：Dior Homme Intense 淡香水

甜美的文佳煐私下的愛用香是Dior Homme Intense，這款雖然說是男香，但因為融入了純淨的白麝香，香味變得更中性、因此男女都可以使用！揉合檸檬香調與辛香調的清新氣息，同時加入溫暖的木質調，留下持久又溫柔的香氣。

▲韓星同款香水。（圖／美人圈）

▲Dior Homme Intense 淡香水 50ml。（圖／IG@m_kayoung、DIOR）

文佳煐同款「Dior Homme Intense」淡香水

前調：香檸檬、粉紅胡椒、欖香脂
中調：廣藿香、雪松、喀什米爾木
後調：麝香、香根草、龍涎酮

華莎同款香水：Creed royal water 皇室之水

有別於以往的清新柑橘香調，前調是帶有一點苦味，再薄荷的加入後完美平衡，給人一種高貴的清冷感，緊接而來的是杜松子與羅勒濃烈香料氣息，氣場相當的強大，就如同華沙本人豪放不羈的個性！整體香氛伴隨著麝香的乾淨、清新，不過於甜膩，反而創造出獨一無二的嗅覺感受。

▲韓星同款香水。（圖／美人圈）

▲Creed royal water 皇室之水 100ml。（圖／IG@_mariahwasa、creed）

華莎同款「Creed royal water 皇室之水」香水

前調：柑橘、薄荷
中調：杜松子、羅勒
後調：麝香、龍涎香

Somi同款香水：YSL 自由不羈淡香精

以柑橘與橙花精油的清新開場，相當溫潤又柔和的甜，再進入中調後，薰衣草獨特的氣息多了幾份剛柔、幹練的感覺，後調則是龍涎香和香草，為自由之水的香氣畫上了一個醇厚且回味無窮的結尾，打造出現代女性的性感魅力，就如同Somi給人的艷麗氣質。

▲韓星同款香水。（圖／美人圈）

▲YSL 自由不羈淡香精 50ml。（圖／IG@somsomi0309、IG@yslbeauty）

Somi同款「YSL 自由不羈」淡香精

前調：橘子油、薰衣草油、黑醋栗、苦橙葉
中調：茉莉、橙花、薰衣草油
基調：雪松油、龍涎香、麝香、香草萃取物

IU同款香水：Diptyque 感官之水髮香噴霧

國民妹妹IU曾經在直播上介紹這款專門給頭髮噴的香水！整體香氣清冽帶有皂香，以橙花揭開序幕，苦橙點綴，並以廣藿、杜松與當歸作為輔助，透過氣味的延伸與轉換，體驗出不同的嗅覺饗宴，如果是不喜歡香水太過濃烈的香氣，非常推薦髮香水，讓你在撥弄頭髮的瞬間飄出心機，無人能招架！

▲韓星同款香水。（圖／美人圈）

▲Diptyque 感官之水髮香噴霧 30ml。（圖／IG@dlwlrma、1010apothecary）

IU同款「Diptyque 感官之水」髮香噴霧

前調：橙花、苦橙
中調：杜松子
後調：當歸、廣藿香

潤娥同款香水：Le Labo 檀香33

Le Labo這款檀香33可是許多人推薦的木質調香水，就連潤娥這個香水大戶也有收藏！主要是以木質調為基底，皮革香調配上辛香，最後的尾韻是鳶尾的奶香味。整體感受清冷、穩重又低調，木質調香氛控這款絕對必收。

▲韓星同款香水。（圖／美人圈）

▲Le Labo 檀香33 50ml。（圖／IG@yoona__lim、IG@lelabofragrances）

潤娥同款「Le Labo 檀香33」香水

前調：紫羅蘭葉、鳶尾花、紙莎草
中調：小荳蔻、雪松、香根草
後調：檀香木、龍涎香醚

【延伸閱讀】

2022「冬日香水」10款推薦！沈穩木質調、冬日暖陽或潮濕海岸，你PICK哪一款？

2021秋冬香水新品特搜！Jo Malone、DIPTYQUE聖誕香太美，Tiffany、GUCCI也有必收新香

【編輯真心話】韓星同款香水評比，孫藝珍香水誘人、IU是女神氣息，鈔票玫瑰香水很神秘

※本文由《Beauty美人圈》授權報導，未經同意禁止轉載。

關鍵字：

韓星, 同款, 香水, 香氛

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

《華燈初上》林心如根本「行走的唇妝百科」

《華燈初上》林心如根本「行走的唇妝百科」

蓬蓬Vs.毛毛！「療癒系爆款包」特蒐

蓬蓬Vs.毛毛！「療癒系爆款包」特蒐

錶王PP地表最狂「TIFFANY Blue限量款」曝光！

錶王PP地表最狂「TIFFANY Blue限量款」曝光！

BALENCIAGA「一條圍巾」竟擾亂匯率？1美元變8萬台幣

BALENCIAGA「一條圍巾」竟擾亂匯率？1美元變8萬台幣

50歲黎姿凍齡被狂讚！親授3招控糖小秘訣

50歲黎姿凍齡被狂讚！親授3招控糖小秘訣

BV「噴泉綠」登場　扭結包好可愛

BV「噴泉綠」登場　扭結包好可愛

營養師曝「燒仙草配料熱量排行榜」　小湯圓竟最低

營養師曝「燒仙草配料熱量排行榜」　小湯圓竟最低

Lisa日常「配飾重點穿搭法」公開

Lisa日常「配飾重點穿搭法」公開

開賣秒殺！SABON、Dior夢幻倒數月曆　給你24個小驚喜

開賣秒殺！SABON、Dior夢幻倒數月曆　給你24個小驚喜

孔劉真實身份是模特兒！最新「男友風帥照」網狂歪樓

孔劉真實身份是模特兒！最新「男友風帥照」網狂歪樓

ET Fashion

推薦閱讀

2.8萬坪遠百竹北農曆年前試營運　內裝首曝光！5大亮點搶先看

2.8萬坪遠百竹北農曆年前試營運　內裝首曝光！5大亮點搶先看

《單身即地獄》最正是她！36歲李多熙「精品帶貨王」長腿打趴全場

《單身即地獄》最正是她！36歲李多熙「精品帶貨王」長腿打趴全場

邊睡邊瘦！專家教提升「睡眠時燃脂效率」6方法：戴眼罩也有用

邊睡邊瘦！專家教提升「睡眠時燃脂效率」6方法：戴眼罩也有用

觀察力敏銳、把你當一輩子的朋友　「內向者」4點特質就是最大魅力　 Seiko洩露高級錶9大特色　兩地時間錶再現日式光影美學 遠百竹北傳1／8開門見客！主打8成「新竹獨家」　50間進駐餐飲大公開 這2種運動不僅變瘦還能更年輕　「不老酶」活性增三倍 G-SHOCK虎紋錶威風凜凜　配紅錶帶超高調 遠百竹北「客家老街、三合院」神複製　內部空間首度曝光 「平底鍋手機殼」跟真的一樣大！拿出來網全看呆：根本防身武器

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © All Rights Reserved.
回到最上面