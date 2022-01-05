fb ig video ETtoday search mobile

韓韶禧霸氣開腿藏亮點！「2字洩身材比例」網笑：太大穿不了

>

▲韓素希 。（圖／翻攝自IG）

▲南韓女星韓韶禧（韓素希） 。（圖／翻攝自IG）

記者鮑璿安／台北報導

南韓女星韓韶禧（韓素希）出演《夫妻的世界》、《以吾之名》等戲劇，以精湛演技和美貌圈粉無數，近期她在IG釋出亮眼美照，身穿緊身細肩帶背心展現火辣體態，而腳下踩著Balenciaga（巴黎世家） Runner 鞋款瞬間帥出新高度，就連鞋頭數字也有隱藏亮點，原來正是韓韶禧鞋碼尺寸。

▲韓素希 。（圖／翻攝自IG）

▲韓素希 。（圖／翻攝自IG）

▲韓韶禧以簡單的緊身黑色背心搭配寬鬆黑褲出鏡 。（圖／翻攝自IG）

韓韶禧帥美風格吸引眾多粉絲追蹤，她日前PO出私服造型，以簡單的緊身黑色背心搭配寬鬆黑褲出鏡，「全身黑」相當幹練，伴隨短版中空設計更小露美胸與纖腰，絲毫不遮掩火辣曲線，加上一雙深邃電眼望向鏡頭，讓粉絲大飽眼福。

▲韓素希 。（圖／翻攝自IG）

▲韓素希演繹全新黑白配色Runner 鞋款 。（圖／翻攝自IG）

視線向下看，韓韶禧全身重點單品莫過於Balenciaga（巴黎世家） 全新黑白配色Runner 鞋款，不規則的拼接美學，以網面、尼龍刻意打造出仿舊拼接的視覺效果，將多款經典跑鞋元素匯集一身。

此外，該款鞋獨特之處在於選用手寫方式呈現尺寸，鞋頭數字標誌「36」也正是韓韶禧的鞋碼尺寸，成為美照中的隱藏亮點。造型曝光後也引發網友討論，「韓韶禧人間Balenciaga」、「又帥又辣第一人」、「大腳沒勇氣穿，會被大家知道尺碼」。

►Angelababy轉身恐怖皮包骨曝光！「美照修胖」無P圖嚇壞網

►陸女星撞衫全智賢慘踢鐵板！「馬甲線硬被比下」網：對手太強

關鍵字：

韓素希, 韓韶禧, Balenciaga, 巴黎世家

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

《華燈初上》林心如根本「行走的唇妝百科」

《華燈初上》林心如根本「行走的唇妝百科」

蓬蓬Vs.毛毛！「療癒系爆款包」特蒐

蓬蓬Vs.毛毛！「療癒系爆款包」特蒐

錶王PP地表最狂「TIFFANY Blue限量款」曝光！

錶王PP地表最狂「TIFFANY Blue限量款」曝光！

BALENCIAGA「一條圍巾」竟擾亂匯率？1美元變8萬台幣

BALENCIAGA「一條圍巾」竟擾亂匯率？1美元變8萬台幣

50歲黎姿凍齡被狂讚！親授3招控糖小秘訣

50歲黎姿凍齡被狂讚！親授3招控糖小秘訣

BV「噴泉綠」登場　扭結包好可愛

BV「噴泉綠」登場　扭結包好可愛

營養師曝「燒仙草配料熱量排行榜」　小湯圓竟最低

營養師曝「燒仙草配料熱量排行榜」　小湯圓竟最低

Lisa日常「配飾重點穿搭法」公開

Lisa日常「配飾重點穿搭法」公開

開賣秒殺！SABON、Dior夢幻倒數月曆　給你24個小驚喜

開賣秒殺！SABON、Dior夢幻倒數月曆　給你24個小驚喜

孔劉真實身份是模特兒！最新「男友風帥照」網狂歪樓

孔劉真實身份是模特兒！最新「男友風帥照」網狂歪樓

ET Fashion

推薦閱讀

紅茶也入榜！營養師曝「6款降血糖食物」，過量攝取超NG

紅茶也入榜！營養師曝「6款降血糖食物」，過量攝取超NG

「報復心最強」星座Top 3 ！　冠軍變臉像沒愛過，不計後果毀掉你

「報復心最強」星座Top 3 ！　冠軍變臉像沒愛過，不計後果毀掉你

UNIQLO兩款「千元有找」Ｑ手袋火了！日妞搶到缺貨、台灣還能買

UNIQLO兩款「千元有找」Ｑ手袋火了！日妞搶到缺貨、台灣還能買

12星座1月總運勢！水瓶工作感情拿滿分、雙魚少點生氣的情緒 羽絨衣羽毛插出怎麼辦？好多人做錯！3招保養術＋清洗知識一次看 唐吉訶德台灣二號店傳1／19開幕！　網敲碗：等很久了 《單身即地獄》姜素妍負評激升？因犯了「這個」戀愛致命傷！ 王建民戴的這兩款CITIZEN台灣限定！　錶背鬱金香圖案藏深意 《單身即地獄》女成員IG全公開！超強學霸、辣版Jennie讓男生好難選 2022年最好運、福氣滿滿的3大星座！Top 1投資獲利、還會遇到好對象

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © All Rights Reserved.
回到最上面