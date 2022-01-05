韓韶禧霸氣開腿藏亮點！「2字洩身材比例」網笑：太大穿不了

▲南韓女星韓韶禧（韓素希） 。（圖／翻攝自IG）

記者鮑璿安／台北報導

南韓女星韓韶禧（韓素希）出演《夫妻的世界》、《以吾之名》等戲劇，以精湛演技和美貌圈粉無數，近期她在IG釋出亮眼美照，身穿緊身細肩帶背心展現火辣體態，而腳下踩著Balenciaga（巴黎世家） Runner 鞋款瞬間帥出新高度，就連鞋頭數字也有隱藏亮點，原來正是韓韶禧鞋碼尺寸。

▲韓韶禧以簡單的緊身黑色背心搭配寬鬆黑褲出鏡 。（圖／翻攝自IG）

韓韶禧帥美風格吸引眾多粉絲追蹤，她日前PO出私服造型，以簡單的緊身黑色背心搭配寬鬆黑褲出鏡，「全身黑」相當幹練，伴隨短版中空設計更小露美胸與纖腰，絲毫不遮掩火辣曲線，加上一雙深邃電眼望向鏡頭，讓粉絲大飽眼福。

▲韓素希演繹全新黑白配色Runner 鞋款 。（圖／翻攝自IG）

視線向下看，韓韶禧全身重點單品莫過於Balenciaga（巴黎世家） 全新黑白配色Runner 鞋款，不規則的拼接美學，以網面、尼龍刻意打造出仿舊拼接的視覺效果，將多款經典跑鞋元素匯集一身。

此外，該款鞋獨特之處在於選用手寫方式呈現尺寸，鞋頭數字標誌「36」也正是韓韶禧的鞋碼尺寸，成為美照中的隱藏亮點。造型曝光後也引發網友討論，「韓韶禧人間Balenciaga」、「又帥又辣第一人」、「大腳沒勇氣穿，會被大家知道尺碼」。

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