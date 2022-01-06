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子瑜也剪了！「韓系中長髮」帶來新氣象　花苞、層次燙超顯瘦

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文／美人圈

許多人都喜歡在過年前剪頭髮，換上全新髮型迎接新氣象！Twice國民女神周子瑜也不例外，剪去招牌長髮，換上一頭及肩中長髮造型，更顯俏皮活潑。這回就要為各位帶來2022韓系中長髮髮型推薦，從超顯瘦的層次燙、花苞燙到率性公主切應有盡有，快從中選出你的命定髮型吧~

韓系中長髮髮型推薦1：Build Perm層次燙

BUILD PERM是韓妞點名率極高的一款髮型，透過建構式捲度帶出層次感，以兩側Ｓ型八字瀏海搭配及肩內彎，瞬間小臉又顯嫩，無論是子瑜那般的鵝蛋臉，或是肉肉臉、菱形臉女孩都很適合，可說是最不挑臉型的中長髮造型。

韓系中長髮髮型推薦2：Below Perm花苞燙

BELOW PERM花苞燙最大的特色在於立體捲度，有點類似三管電棒捲那樣的燙髮，如果是中短髮、中長髮燙的話會顯得更延伸，視覺營造豐盈秀髮，有髮量少或臉太大困擾的女孩們，都可以試試看，Below Perm可說是中長髮界的瘦臉冠軍呢~

韓系中長髮髮型推薦3：Wind Perm微風燙

女神韓韶禧前陣子出演《以吾之名》也是選用Wind Perm搭配造型，及肩短髮加上Wind Perm，在髮尾帶一點點外翹燙，宛如微風輕拂而過，優雅又不失氣場。

髮型師也推薦可以選擇氧氣瀏海或法式瀏海，在兩旁留一點鬢角瀏海，就可以有很好的修飾臉型效果，而且就算頭髮留長後，想綁馬尾看起來也不會突兀。

韓系中長髮髮型推薦4：Hush Cut輕羽剪

中長髮的層次玩法超多變！像是由潤娥帶起的Hush Cut高層次剪就是一個最佳例子，透過頭頂上短、髮尾下長的特色，把層次推得更高，達到打薄效果，不用刻意燙髮就顯得非常輕盈蓬鬆，推薦給細軟髮女孩。

▲韓系中長髮。（圖／美人圈）

韓系中長髮髮型推薦5：空氣瀏海 X 長直髮

說到中長髮就不得不提Girl's Day惠利，堪稱是行走的中長髮教科書，惠利以空氣瀏海搭配一頭及肩直髮，就像是鄰家小女孩般，不會太有距離感，重點是還超級顯嫩，視覺減齡3歲。

▲韓系中長髮。（圖／美人圈）

▲韓系中長髮。（圖／美人圈）

韓系中長髮髮型推薦6：公主切

源於日本皇室的姬髮式，屬於公主御用的古典造型，現在搭配及肩中長髮，褪去了原本復古的樣貌，變得更加率性時髦，是一款可鹽可甜的中長髮造型，推薦給喜歡中性打扮的女孩們。

▲韓系中長髮。（圖／美人圈）

▲韓系中長髮。（圖／美人圈）

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※本文由《Beauty美人圈》授權報導，未經同意禁止轉載。

關鍵字：

髮型, 韓系, 中長髮, 及肩

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