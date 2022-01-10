黏了「痘痘貼」怎麼化妝？4步驟「遮瑕隱形術」讓它服貼不卡粉

文／美人圈

隨著天氣逐漸轉涼，又來到大家最愛的火鍋季啦~但是很多女孩們，一吃完火鍋就很容易冒痘，這時就很需要痘痘貼來急救！以下化妝師親授「痘痘遮瑕隱形術」從痘痘貼種類、痘痘貼化妝方法以及定妝秘訣一次解析，所有痘痘遮瑕疑難雜症幫你通通搞定，快來一起看看吧！

痘痘貼化妝&遮瑕技巧1：選用輕薄型痘痘貼

想要讓痘痘神隱，挑對痘痘貼種類也很重要！小編建議大家可以選擇厚度約0.01cm的輕薄型痘痘貼，這樣後續疊加上粉底液，也比較不容易穿幫，看起來會更自然。

痘痘貼正確貼法

現在市面上的痘痘貼產品都非常貼心，附有虛線方便我們撕開離型紙，不用特別拿出鑷子也能輕鬆將痘痘貼貼勻，既方便又衛生的貼法，小仙女們一定要學起來！

▲痘痘貼正確貼法。（圖／寶雅官網）

痘痘貼化妝&遮瑕技巧2：先貼痘痘貼再上底妝

貼好痘痘貼之後，就可以進入上粉底步驟啦~建議塗抹粉底最重的第一筆，可以稍微避開痘痘患處，均勻塗上粉底後，再用美妝蛋或海綿輕輕拍開，如此一來就能避免厚粉問題。

▲先貼痘痘貼再上底妝。（圖／innisfree、IG@thetoollab_official）

痘痘貼化妝&遮瑕技巧3：畫完底妝換新痘痘貼，避免邊緣卡粉

底妝除了講求輕薄之外，更講求精緻感，所以如果上完底妝後，發現痘痘貼邊緣還是有稍微卡粉，這時可以先撕下舊的痘痘貼，再沿著原本痘痘貼的印子，重新貼上新的痘痘貼，多了替換的步驟就能解決不少積線問題哦~

▲上完底妝發現痘痘貼邊緣有卡粉，可以撕下換成新的。（圖／小紅書@XUE-NING）

痘痘貼化妝&遮瑕技巧4：加強重點遮瑕&潤色蜜粉定妝

貼上新的痘痘貼後，我們也可以再拿出遮瑕膏塗抹於距離痘痘貼約1~3公分處，輕輕拍開遮瑕，最後再用潤色蜜粉加強定妝，就能加強遮瑕度，讓痘痘貼自然融合於底妝又帶點柔焦效果~

▲可在痘痘貼附近塗抹遮瑕膏，再用潤色蜜粉加強定妝。（圖／IG@luna_cosmetic_kr、suyammy_official）

PTT、Dcard人氣痘痘貼推薦1：曼秀雷敦Acnes痘痘貼 – 隱透型

曼秀雷敦Acnes全新進化推出「隱透型痘痘貼」，創新外薄內厚的碟形設計以及親水性敷料可以完美貼合肌膚，0.01cm超薄邊緣+中央加厚加強吸收力，更能有效加強分泌物吸收，加速青春痘復原，重點是撕下來時也非常輕盈不拉扯，不用擔心過度刺激肌膚！

▲曼秀雷敦Acnes痘痘貼 – 隱透型 1.2cm X 30入。（圖／曼秀雷敦）

PTT、Dcard人氣痘痘貼推薦2：MAYSKIN 優若美痘痘貼薄透型48入

號稱腫痘救星的優若美痘痘貼，採用美國醫療級水膠體打造0.01cm超薄邊緣，就算素顏貼也不突兀，更能完美阻隔細菌與髒汙，而且吸收組織液的效果也很不錯哦~

▲優若美痘痘貼薄透型48入。（圖／IG@mayskin_taiwan）

PTT、Dcard人氣痘痘貼推薦3：DERMAANGEL 護妍天使隱形痘痘貼-綜合型48貼（日用36貼＋夜用12貼）

第三款DERMAANGEL 護妍天使隱形痘痘貼也是網友們的摯愛！內厚外薄設計還多了表面霧化處理，半透明材質可以很好地與膚色融合，讓我們在上妝的同時也能為痘痘提供保護隔離層，減緩痘痘發炎問題。

▲DERMAANGEL 護妍天使隱形痘痘貼-綜合型48貼（日用36貼＋夜用12貼）。（圖／屈臣氏官網）

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