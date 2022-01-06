《寧靜海》裴斗娜42歲仍有仙女身材！6招保養法被孔劉狂讚太敬業

文／美人圈

Netflix全新韓劇《寧靜海》由孔劉、裴斗娜、李準主演、鄭雨盛擔綱監製，超強大的卡司陣容讓人超期待！女主角裴斗娜擁有高級厭世臉備受時尚品牌喜愛，即使年齡已奔向4開頭，卻依舊保有神仙美腿及水嫩肌膚，屬於越看越迷人的第二眼美女，這回小編就要為大家揭密裴斗娜「逆齡保養秘訣」，教大家如何不靠仙女餐，也能養出仙女身材！

《寧靜海》裴斗娜逆齡保養方法1：高濃縮精華取代瓶瓶罐罐

裴斗娜私下熱愛素顏現身，即使今年已經42歲，也看不太出來歲月所留下的痕跡，她強調自己的保養準則在「精」不在「多」比起用了瓶瓶罐罐沒有效果，她更偏向挑選高濃縮精華或是安瓶，來一瓶搞定抗老、修護、舒緩等多重作用，拍戲再怎麼忙碌也不能省掉這道手續，就是裴斗娜維持緊緻凍齡肌的小秘訣。

《寧靜海》裴斗娜逆齡保養方法2：一年四季注重防曬

除了精華液之外，每天不能少的保養環節還有「防曬」！裴斗娜特別偏愛保濕型防曬，能一次完成妝前打底及防曬效果，無論春夏秋冬都會勤擦防曬，來加強肌膚防禦效果，避免長波UVA刺激，造成肌膚老化、黑色素沉澱。

《寧靜海》裴斗娜逆齡保養方法3：日常以淡妝為主

妝畫得越濃就需要更多道卸妝程序，因此裴斗娜透露，平常沒有拍戲時，自己都以淡妝為主，擦一層潤色妝前乳、防曬打底，畫畫眉毛就可以輕鬆出門了，也可以讓肌膚稍微喘口氣，跟著身體一起下戲XD

《寧靜海》裴斗娜逆齡保養方法4：溫開水+黑咖啡，促進新陳代謝

韓國人可是出了名的咖啡因愛好者！裴斗娜當然也不例外，但是注重身體保養的她在喝咖啡方面還是很講究的，一早睡醒後習慣先喝600cc溫開水，再喝黑咖啡搭配早餐，多了先喝溫水這個步驟，可以促進新陳代謝與體內循環，對腸胃也比較好哦~

《寧靜海》裴斗娜逆齡保養方法5：踢腿訓練+按摩，養成仙女長腿

先前在節目《Section TV》接受採訪時，擁有完美身材的裴斗娜提到：「我其實非常討厭運動，一切都是為了謀生呀~」超現實的回答立刻笑翻全場。

▲裴斗娜用踢腿訓練和按摩養出仙女長腿。（圖／isplus.live.joins.com、IG@doonabae）

不過接著她也補充到，其實有很多瘦身秘訣都是從身為舞台劇演員的媽媽那邊學來的，像是多練習皮拉提斯、拳擊有氧都是不錯的選擇，重點還有運動完別忘了按摩小腿！因為運動後肌肉經常處於繃緊狀態，多了按摩步驟能促進血液循環，放鬆腿肌的同時，也能帶來視覺顯瘦效果哦~

《寧靜海》裴斗娜逆齡保養方法6：騎腳踏車運動，消耗卡路里

拍攝新戲《寧靜海》的過程中，因為要常常扛著重物跑跳，隨著熱量大幅度消耗，拍攝期間的食量也會不自覺增加，裴斗娜分享：「所以只要拍攝結束後，我一定會做完有氧運動再睡覺。」

一旁接受訪問的孔劉聽到也笑說：「不愧是世界巨星，明明拍攝辛苦了一整天，裴斗娜還是會在宿舍裡騎腳踏車，在自我身材管理這塊，真的要給個大拇指Respect。」女孩們只要透過定期的騎腳踏車運動，就可以加速腿部脂肪燃燒，有效緊實腿部肌肉，進而達到瘦腿目標哦~

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