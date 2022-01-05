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《艾蜜莉2》莉莉柯林斯豪氣用「精品包」買菜！檸檬黃漁網包好Ｑ

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記者王則絲／綜合報導

Netflix影集《艾蜜莉在巴黎》（Emily In Paris）第二季播出後，飾演女主角的莉莉柯林斯（Lily Collins）於劇中的造型再度掀起討論，其中她在第三集裡一身鮮豔打扮，竟是提著「精品包」去買菜，相當浮誇豪氣，而她所拎的正是全新配色的LONGCHAMP漁網包。此外，第二季中出現的亮黃色系手袋、或是編織包的款式，還有這些。

▲艾蜜莉2包款。（圖／品牌提供、Netflix）

▲《艾蜜莉2》其中一場景艾蜜莉提著「精品包」漁網袋買菜。（圖／品牌提供）

與天菜廚師Lucas Bravo其中一場在雨中的戲裡，艾蜜莉身上套著一件古董愛馬仕外套，裡頭則是穿著Self Protrait的橘色蕾絲洋裝，而她手上拿來裝大把蔬菜與食材的袋子則是出自LONGCHAMP的漁網包，與鏤空的蕾絲裙互相呼應，鮮亮的檸檬黃色為2022春夏的新色，用這樣的手袋去買菜，非常的亮眼、浮誇。

▲艾蜜莉2包款。（圖／品牌提供、Netflix）

▲LE PLIAGE FILET系列 手提包，NT＄3,800。（圖／品牌提供）

LONGCHAMP的「Le Pliage Filet」系列與百年網狀購物袋老牌FILT合作打造，以棉質漁網袋包體結合Le Pliage經典的皮革提把，替像這樣的「庶民單品」創造了精品價值，去年推出時就引發風潮，今年春夏則帶來全新檸檬黃色，另外還有經典黑、白、海軍藍色以及可愛腮紅色可選擇。

富有活力的檸檬黃色手袋，在《艾蜜莉2》裡不只一次出現，能輕鬆駕馭各種鮮艷色系的艾蜜莉，喜歡搶眼的色彩搭配，其中一套造型裡，她不只是戴著黃色手套、黃色貝雷帽，還搭配一只黃色的PRADA Cleo手袋！另外，鏤空的編織包也不只漁網袋這一咖，另一套艾蜜莉穿著荷葉邊洋裝的造型裡，她肩上背的就是Carel的編織包。

▲艾蜜莉2包款。（圖／品牌提供、Netflix）

▲PRADA Cleo肩背包。（圖／翻攝自Netflix）

▲艾蜜莉2包款。（圖／品牌提供、Netflix）

▲CAREL編織包。（圖／翻攝自Netflix）

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關鍵字：

艾蜜莉在巴黎, Emily in Paris, Longchamp, 漁網包

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