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4個超實用「冷門化妝技巧」！睫毛膏刷出原生眉、修容取代眼影美度大增

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文／美人圈

化妝品瓶瓶罐罐、其實有一些化妝品是可以通用的！今天帶來化妝師傳授冷門化妝技巧，修容取代眼影、眼妝更加深邃，唇膏畫腮紅可以更持久，霧面高光取代蜜粉定妝，妝感更加通透～一起看看化妝師傳授冷門技巧！

化妝師傳授冷門技巧：修容取代眼影

新手眼影常常不知道怎麼配色？其實化妝師建議，不妨從眼影的根本考慮，眼影最主要就是透過顏色變化及堆疊，強調並凸顯眼周輪廓，達到消腫泡、眼窩更深邃的效果，所以同樣的，用來修飾臉部輪廓感的修容也可以很好的強調眼周輪廓。

修容色調一般來說都有淺色調的陰影、中間色調及深色的陰影色，其實非常適合打造眼窩深邃度，而且修容不像眼影色調比較多色、搭配不好就容易顯髒，只要先以淺色打底、再用中間色或深陰影色畫出輪廓感，最後也可以再用珠光增加眼妝層次細節，新手也可以簡單上手。

化妝師傳授冷門技巧：唇膏取代腮紅

一般的粉狀腮紅容易有失手、或是不服貼容易掉色的問題，化妝師建議可以直接以唇膏或是液態唇釉取代，將唇膏輕輕畫一道在顴骨部位、再用海綿快速拍開，膏狀的質地除了更加貼膚、妝感更持久之外，直接用唇膏畫腮紅也可以避免腮紅顏色與唇膏不搭配、妝面顯得突兀的問題，更加適合新手！

化妝師傳授冷門技巧：粉餅或霧面高光取代定妝蜜粉

蜜粉定妝是底妝中最重要的收尾步驟，可以讓底妝更加持久，但是出門在外補妝怎麼辦？化妝師建議可以直接以粉餅取代，先將脫妝部位以沾濕的化妝棉或濕紙巾擦掉後，以乳液或防曬初步保濕，接著選擇偏膚色的粉餅輕輕按壓，一次完成遮瑕、補妝及定妝，妝感更持久。

除了以粉餅取代蜜粉之外，化妝師也傳授一個技巧，有時候完妝會覺得妝感不通透、粉感較重，這時候可以以霧面高光取代定妝蜜粉，用一隻鬆散的蜜粉刷沾取霧面高光均勻刷上臉，出來的底妝自帶微微霧光、看上去均勻透亮，顯得細膩又通透。

化妝師傳授冷門技巧：睫毛膏取代染眉膏及眉膠

近幾年眉毛流行野生眉、原生眉等畫法，強調自然毛流感，但是對新手來說染眉膏或眉膠往往容易結塊、不太好上手，化妝師建議可以直接以定型效果、持妝度更高的睫毛膏取代，同時很多睫毛膏也都有防水抗暈的效果，也會更加持妝！

將睫毛膏取出後先用衛生紙稍微壓乾、去除多餘膏體，直接壓著睫毛刷出想要的毛流，化妝師也建議可以直接選擇梳子型的睫毛膏刷頭，或是再用螺旋眉刷順過，眉毛毛流感更加鮮明。

【延伸閱讀】

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※本文由《Beauty美人圈》授權報導，未經同意禁止轉載。

關鍵字：

冷門, 化妝, 技巧, 教學

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