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包．開箱／孫芸芸、柯佳嬿都愛Chloé Edith！大輪廓縫線紅16年不過時

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▲Chloé創意總監Gabriela Hearst 重新演繹了2006年誕生的「Edith Bag」。（因／記者鮑璿安攝）

記者鮑璿安／台北報導

Chloé創意總監Gabriela Hearst上任後的首場2021秋冬系列女裝大秀，重新演繹了2006年誕生的「Edith Bag」，這股風潮一直延燒至今，女星孫芸芸、柯佳嬿都曾先後演繹新款Edith，鮮明輪廓搭配上清晰縫線，可柔可剛、可正式可休閒一顆搞定，跟著《ET FASHION》包開箱仔細看！

▲Chloé包 。（圖／翻攝自IG）

▲Chloé包 。（圖／翻攝自IG）

▲Gabriela Hearst上任創意總監後重新演繹品牌經典包Edith Bag 。（圖／翻攝自IG）

Gabriela Hearst是一名結合烏拉圭與美國文化的女性設計師，她個人同名品牌就兼具永續時尚，受到眾多名人推崇。而2021年3月Gabriela Hearst為Chloé打造的首場秋冬系列中，終於將品牌經典包款「Edith Bag醫生包」重新演繹，無疑是傳承與回歸。

▲▼Chloé 。（圖／記者鮑璿安攝）

▲▼Chloé 。（圖／記者鮑璿安攝）

▲Edith Bag實用性很高。（圖／記者鮑璿安攝）

誕生於2006年的Edith Bag很多人都不陌生，標誌性設計就是它的中性風格，保留梯形輪廓搭配上鮮明縫線，柔中帶剛的特質增加辨識度，讓人一眼就印象深刻，Gabriela Hearst更將回收羊絨或是回收緹花重新利用，注入自身對於時尚的永續理念。

▲Chloé包 。（圖／翻攝自IG）

▲Chloé包 。（圖／翻攝自IG）

▲Chloé包 。（圖／翻攝自IG）

▲（依序）柯佳嬿、孫芸芸都曾經演繹 。（圖／翻攝自IG）

Edith Bag迷人之處在於圓形手柄勾勒的頂部開口輪廓和中央拉鍊，以及固定前袋的功能扣，可隨心置入小物，而淺淺壓印 Chloé Logo 的皮革標籤則低調中具有質感。女星柯佳嬿在Chloé店內就曾經親自演繹過咖啡色款式，名媛孫芸芸則是以一套條紋針織衫搭配Wavy米色條紋羊毛外出拖鞋，最後拎上咖啡色迷你肩背提包款，另也有迷你尺寸、大型包款及小型皮件，以及霧藍色與白色可供選擇。

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關鍵字：

包開箱, Chloé, Gabriela Hearst, Edith , 孫芸芸, 柯佳嬿

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