「有些事，一萬年也不會變！」《月老》用紅線串連的生死姻緣太催淚

▲奇幻浪漫國片《月老》票房亮眼。（圖／《月老》宣傳海報、劇照，下同）

文／女子學

2021 年奇幻浪漫國片《月老》，改編自九把刀同名暢銷小說，同時也是九把刀斜槓導演後，繼《報告老師！怪怪怪怪物！》、《那些年，我們一起追的女孩》執導的第三部電影。金馬 58 總共十一項大獎提名、連佔台北票房冠軍直到漫威大片《蜘蛛人：無家日》上映，甚至由韋禮安演唱的電影主題曲《如果可以》，更是攻佔 KKBOX 周榜冠軍。

由《瀑布》王淨、《再見瓦城》柯震東、《我的少女時代》宋芸樺領銜主演。電影講述遭雷擊喪命的阿綸（柯震東 飾），因其生前累積的陰德不夠，為轉世為人必須從事神職以補足陰德，並與個性凶暴的女孩 Pinky（王淨 飾）組成月老組合。在一段段搓合他人戀情的過程中，阿綸漸漸找回了自己喪失的記憶，發現他生前深愛的女孩，仍然無法接受他離去的事實。

「愛情來了，什麼都擋不住。」

從初次見面便對小咪（宋芸樺 飾）一見鍾情的阿綸，對小咪立刻展開了勾勾纏的追求攻勢，但總是受到小咪一次次的拒絕。如同一切青春浪漫的戀愛喜劇，兩人的關係比起曖昧，更像是相互陪伴彼此長大的家人，卻在時間的流逝中，長期陪伴的友情昇華成了愛情，看似將要邁向幸福美好的結局時，一場幾乎不可能發生的慘劇，降臨到了熱戀的兩人身上。

「有些事，一萬年也不會變」強調著愛情能夠永恆的阿綸，相較小咪對感情觀的早熟，更顯得幼稚、不懂事。在我們年輕時，多曾妄想擁有一段不會變質的愛情，卻在踏入社會的歷練後，忘記了「喜歡」本該是種感覺，而非理性比較後的選擇；畢竟世間萬物，唯一永遠不改變是不停地改變，但若抱持著永不改變的初心，憧憬只存在於電影中的愛情童話，不也是種屬於青春的浪漫可愛？

真實的世界令人失望，但在電影中找回早已遺忘的純愛感，一直是九把刀小說的強項，或許戀愛情節過於夢幻，但《月老》仍能以逼哭觀眾的純愛情節，重溫每人曾經憧憬的戀愛模式。

「只要你說好，就算是一秒鐘，我也是全世界最快樂的人。」

因為雷擊意外墮入陰間的阿綸，為了累積陰德與 Pinky 組成了月老組合，在日復一日的月老工作中，Pinky 幫助阿綸找回失去的記憶，而阿綸則幫助 Pinky 向陷害他的渣男復仇。找回記憶的阿綸與擁有陰陽眼的小咪，死後深愛對方的兩人，談起了禁忌的人鬼戀；在此時，默默喜歡阿綸的 Pinky，看見重新找回摯愛的搭檔感到難過不已，但滿腹的情感也只能獨自壓抑。

九把刀講述故事的方式，不同於其他科班出身的導演，他喜用數件瑣碎的事件，去構築一個完整的電影世界觀，網路小說式的作法讓劇情的堆疊更為緊湊，同時穿插低級笑料也是作品常見的特色。《月老》分別以陰間、陽間發生的事件，牽起穿越千年的愛恨情仇，以及前世今生的難解之緣，結合強大的特效團隊，使得書中的奇幻世界，得以忠實呈現於銀幕前的觀眾。

近期演藝事業氣勢如虹的王淨，在片中將九把刀筆下 Pinky 的羨慕、單純演得十分到位，俏皮叛逆的劇中表現，更是意外圈粉無數。儘管在金馬 58 中，《月老》不敵鐘導執導的《瀑布》，與最佳劇情長片失之交臂，但其特效、音效、造型都獲得評委的肯定，再加上其突破 2 億的票房表現，再再證明《月老》無疑是2021年下半年商業表現最好的國片。

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