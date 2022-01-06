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主管說「有問題儘管問」該相信嗎？先做好「1件事」就能放膽開口

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▲職場上問問題。（圖／女子學）

▲職場上常會聽到主管說「有問題儘管問」。（圖／unsplash@Lagos Techie）

文／女子學

職場上，倘若主管交付你一項新任務，並叮囑由於這項任務之前你並未接手過，因此有問題儘管問，此時究竟該要如何解讀這句「有問題儘管問」？是真的希望你放膽問，或者只是工作上的場面話？

面對不熟悉的任務，有問題當然要問

▲職場上問問題。（圖／女子學）

▲面對不熟悉的任務，有問題當然要問。（圖／unsplash@Windows）

在前述情境中，由於主管已提醒這項任務你先前並無經驗，因此有問題儘管問，這並非客套話，而是希望你能夠隨時確認專案方向、掌握進度狀況。許多人為了讓主管留下自己很有能力的印象，習慣以「沒問題」來回覆每項事務，然而這樣的回答前提是能真的在「沒有問題」的狀態完成工作，若你答了沒問題卻在結案才發現錯誤百出，不只假會的印象大大扣分，也拖延整個團隊的進度安排。

因此，有問題盡量問是職場客套話嗎？比起客套，這更像工作溝通時必然產生的對話，況且基於各種理由，當一項工作初落地時不太可能會沒有問題，這時若什麼都不問只一味地答覆沒問題，反倒讓人感覺你「沒在思考、不夠積極」。

「儘管問」是客套話，建議將問題彙整後一次詢問

▲職場上問問題。（圖／女子學）

▲建議將問題彙整後一次詢問。（圖／unsplash@Christina、@wocintechchat.com）

然而，主管說可以儘管問，並不表示可以總是想到什麼就問什麼，這就像一項帶有期效性的特權，只有工作正在交付當下的那個時間點，才能一股腦將疑問全數拋出釐清，從專案目的、績效計算、期限、參與人員、合作部門、參考案例、預算……等細節，都建議在開始就先行釐清，以避免重工或後續不必要的溝通成本。

而在落地期間，若執行間陸續遇到其他問題，建議可以先蒐整併釐清每件問題出現的脈絡，或先另尋解決的管道，再向主管提出詢問，讓疑問不只是疑問，而是經過蒐整後，成為帶有價值的問題解決參考方案，也讓主管知道：「你既有嘗試解決問題的能力，也很懂向上溝通。」比起完全不問或是問太多的狀況，這樣提問更能讓工作時事半功倍。

因此，當下次主管說「有問題儘管問」，就放膽儘管問吧！但切記別沒頭沒尾的問，而是問得有邏輯，凸顯你想解決問題的積極性。

延伸閱讀：

「你是真的不知道，或只是沒在想？」面對職場交辦任務，善用已知訊息換取未知！

職場中如何與上司良好溝通：試著在拋出問題前先想好問題的目的，節省時間也能增加個人邏輯力

※本文由女子學授權報導，未經同意禁止轉載。

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關鍵字：

女子學, 職場, 倫理, 說話技巧, 上下溝通, 溝通

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