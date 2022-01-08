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2021教會我們的「3件事」！回顧完能更成熟面對新的一年

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▲2021 教會我們的 3 件事。（圖／女子學）

▲ 2021年發生了許多大事。（圖／Pexels@Min An）

文／女子學

時光匆匆，動盪的2021年邁入尾聲，回首365個日子裡，有快樂、有悲傷、有歡笑、有淚水；開心的是新的一年到來，得以甩開過往重新開始、惋惜的是有些事無法掌握，只能眼睜睜放手道別，「五味雜陳」的情緒感受，像極了這一年的起伏不定。

對生活在台灣的我們來說，走過年中的 Covid-19 本土疫情爆發、暑假奧運熱潮、公投議題討論，到近期優質偶像的崩壞瓦解，身邊總是充斥著滿滿的資訊，且不時都在轉換、更新，使內在感受與外在情緒豐富又複雜；邁入2022的你，對這一年的感想是什麼？過了紛擾的2021後，又留下什麼值得我們學習的啟示呢？

Covid-19 本土疫情爆發
Stay at home：珍惜人與人之間的關係

▲2021 教會我們的 3 件事。（圖／女子學）

▲台灣本土疫情爆發，讓大家連續 3 個多月只能待在家。（圖／Pexels@Noelle Otto）

自從 Covid-19開始延燒，我們習以為常的握手、擁抱變成奢侈，過去的行動自如、觀光旅遊，一瞬間變成遙不可及的願望，走到哪裡都要戴著口罩、酒精不離身，就算只是稍微外出購物，也得戰戰兢兢，深怕一個不小心受到病毒的侵襲。2021年6月，台灣爆發嚴重的本土疫情，連續3個多月，大家被迫「待在家」，哪裡都去不了的情況下，人際關係日趨疏離，許多需要「面對面」傳遞的關心和溝通停擺，這種「怪異的寧靜」令人焦慮不安。

當長時間處於空虛、焦躁的狀態下，我們明白了人與人之間的關係有多重要，了解社會的運作與和諧，也是堆疊在許多溝通和連結上。然而，正因為距離改變了日常，人們才得以更加珍惜每一次的相聚，即便只是一次短暫的聚會、每天10分鐘的視訊、簡單的訊息關心，都是關係傳遞的重要橋樑，把「愛」及時說出來、不留任何遺憾，是現今當下的我們應該表現並學習的一課。

暑假奧運熱潮
努力並非一刻便能成功：以運動家精神接受每次挑戰

▲2021 教會我們的 3 件事。（圖／女子學）

▲東京奧運帶來熱潮。（圖／戴資穎/ Tai Tzu Ying 粉專）

緊接著，原訂2020年開幕的東京奧運，也因為Covid-19影響順延了一年，有別於以往的盛大熱鬧，2021年則是處處都是防疫機制，相信在奧運史上，也留下了特別的篇章。那段時間，就算無法到現場為選手們加油，但透過網路和電視轉播，大家依舊見證了很多珍貴的一刻，在每場比賽中，看著運動員用力地揮灑汗水、對比賽的全神貫注，以及對對手的尊敬精神，每每皆能感動萬分。

所謂「運動家精神」的定義，指的是不管是否有參賽、是否有得獎，都該「成為好的運動員」，也涵蓋運動參賽者本身的精神表現，同時象徵對生活的正向態度，透過運動道德或特質展現。本次東京奧運，不管是舉重女神郭婞淳奪金、麟洋配熱血的金牌戰，或是世界球后戴資穎拼搏到最後的決心，都讓觀眾感受到熱情的運動員精神；除了運動員風度的表現外，藉由賽事的起起落落，我們了解努力不一定能成功，重要的是無論失敗了幾次，都要有再次站起來接受新挑戰，並在錯誤中成長的勇氣。

偶像形象瓦解
勇敢面對真實的自己：自我認識是一輩子的功課

▲2021 教會我們的 3 件事。（圖／女子學）

▲偶像形象瓦解讓我們體悟到該勇敢面對真實的自己。（圖／Pexels@Suvan Chowdhury）

曾幾何時，大家心目中都有一位「偶像」，在我們難過、低落時灌注正面的能量，陪伴我們面對人生不同的時刻。2021年末，過去在大家眼中的優質偶像，因家務關係爆出一連串的醜聞，重重打擊那無懈可擊的形象，令人瞠目結舌。

說真的，每個人都有陰暗、不為人知的一面，有時即便是身邊親近的人，都不見得有見過，甚至連自己都不是很了解。撇除行為和道德上的陋習，我們多多少少都有些不希望被別人知道的祕密，應該檢視的是，這些秘密對自己而言的定義是什麼？會不會傷害到其他人？試著理解不敢顯現的原因，勇敢認識自己的不完美、較為不堪的一面，唯有面對這些汙點才有機會改善，成就更好的自己。

時間在走、日子在過，而「身而為人」卻是一生的課題，順應著世界的變化，我們跌倒、受傷、成長、茁壯，過程中雖然辛苦，但往往回頭看後，發現自己又前進了一大步，而透過時事的體驗，不只提升了我們的共感度，亦從中領悟了更多生活哲學與道理。

延伸閱讀：

「我相信我自己，歸根究底，網球也是一場精神上的戰爭！」18 歲英國新星 Emma Raducanu 的美網奪冠之旅

享受空白，來趟能慢則慢的旅行：這回，重新認識自己，重新認識這個世界

※本文由女子學授權報導，未經同意禁止轉載。

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關鍵字：

自我, 自我成長, 觀點, 心靈勵志, 愛自己, 人生, 人際關係

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