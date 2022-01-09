寒流來不用包緊緊！4方法讓身體暖起來　戴帽子、泡澡10分鐘超有用

▲禦寒有4個關鍵重點。（圖／Pinterest，下同）

文／女子學

每到冬天，最害怕的就是聽到氣象主播說「明天將有冷氣團報到」，寒流一來總是打亂正常生活節奏，早上不想從被窩裡出來，想再多賴床一下、出門要穿得像隻熊，行動變得不利索，而也因為氣溫太低，活動力也跟著降低，什麼事都興致缺缺。俗話說「擒賊先擒王」，既然寒冷是改變生活步調的元凶，那麼就要從禦寒開始，以下將分享4個禦寒的關鍵重點，一起舒適、溫暖地度過這個冬天吧！

1.掌握穿衣原則

前陣子很流行「洋蔥式穿搭」，這種穿搭方式顧名思義就是一層一層的像洋蔥的結構一樣的穿衣原則，最基本是3層，最內層的內搭衣如發熱衣、衛生衣，中間則是一般外衣，毛衣、厚帽T，最外層是大外套，如此一來，即便戶外和室內溫差大，也可以隨體感溫度自行穿脫外套。但由於洋蔥式穿搭的衣物仍稍嫌厚重，後來又延伸出「玉米式穿搭」，內層選擇輕便衣物，再搭配外層寬鬆防風防水外套，抵禦外在的寒風、並將暖度保留在外套內，既不需要穿太厚重，又同時具備保暖效果，是更加輕盈的穿搭選擇。

2.重點保暖部位

穿得多不如穿的巧，全身包緊緊雖然也是一種禦寒方式，但是穿得太多會讓整個人顯得很擁腫，也會讓身體變得很沉重，活動力也就隨之降低。其實全身上下有幾個部位是特別怕冷的，如頭、脖子、肚子、膝蓋、腳底，這些地方如果沒做好禦寒，不管穿再厚都還是容易感覺寒冷，相反的只要將這些部位加強防禦，像是出門時戴帽子、圍巾，在室內記得穿拖鞋，肚子和膝蓋都一定要包覆住，就能讓保暖效果事半功倍。

3.正確使用保暖小物

暖暖包是最常見的隨身保暖小物，一般人會將暖暖包放在手中搓揉，但這樣其實會讓內部的鐵粉受熱不均，要讓暖暖包有良好的發熱效果，只需要輕搖幾下即可，最佳放置位置則是腰部，可以加強血液循環、讓身體快速暖和起來，除了傳統的暖暖包，現在也有充電的款式可以選擇。另外，電熱毯也是很夯的保暖小物，只要披在身上，就能緩解血液循環不良的問題，降低寒冷給人的不適感，而這些保暖小物雖然好用，但長期放在皮膚上可能會有灼傷的問題，要注意溫度控制。

4.日常禦寒保養

由於冬天氣溫低，很容易末梢血液循環不良，進而導致手腳冰冷是的問題，不僅從外在的禦寒保暖，也可以從內在的保養著手，像是每天泡澡 10-20 分鐘就能有效驅除體內寒氣。或是養成運動習慣，活絡筋骨、加強代謝與血液循環也是很好的祛寒方法。再者就是透過飲食療法，常見的薑母鴨、麻油雞、羊肉爐雖然是進補的熱門選項，但高油高鈉的湯頭，吃太多卻容易造成身體負擔，建議以適量為宜，並可以多吃菇類或是深綠色蔬菜來平衡，同時增強免疫力。

夏天時，都會很期待冬天到來，一到冬天卻又冷到希望冬天快點過去，不過若能掌握以上幾個禦寒重點，冬天好像就變得沒那麼可怕了，怕冷或討厭冬天的人不妨可以參考看看！

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