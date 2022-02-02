4雙新年話題鞋款！　AJ1 OG毛筆虎紋、鬼塚虎童鞋全家一起穿

記者鮑璿安／台北報導

為迎接農曆虎年，運動品牌新春CNY系列都推出虎年單品應景，adidas 經典鞋款 UltraBOOST 在鞋跟注入了刺繡虎頭設計；若偏好動物紋，那麼Air Jordan I Low OG的虎紋新裝更是搶眼選擇，全球限量5千雙超搶手，以下4件話題單品一次看！

adidas UltraBOOST 4.0 DNA台北限定款跑鞋

▲adidas 2022 新春以指標性鞋款 UltraBOOST 4.0 DNA 為雛形。（圖／品牌提供）

adidas 2022 新春以指標性鞋款 UltraBOOST 4.0 DNA 為雛形，黑色系外觀藏有應景的虎年設計細節，左右腳鞋舌的黃色虎紋與鞋後跟刺繡虎頭，老虎斑紋鞋墊印上「虎」與「福」二字。同時以柔軟編織豎型條紋打造立體鏤空鞋面，如襪套般緊密貼合完美包覆，並在重點部位加強透氣；搭配旗艦 BOOST 中底，提供絕佳能量回饋及避震效果。

adidas Originals復古窗花鞋款

▲農曆新年中的復古窗花、瓷器、花卉注入鞋款 。（圖／品牌提供）

adidas Originals此次以農曆新年中的復古窗花、瓷器、花卉，翻玩經典鞋款SUPERSTAR、DROP STEP、OZWEEGO、FORUM，採用不對稱鞋面設計搭配新年專屬印花延伸至鞋墊，鞋舌上吸睛的圖騰飾帶，或是魔鬼氈束帶設計方便穿脫，同樣具有節慶氛圍。

Air Jordan I Low OG虎紋鞋

▲Air Jordan I Low OG 黑色虎紋圖案全球限量發售 5000 雙 。（圖／品牌提供）

Jordan Brand新年特別系列以「匠新境界」為設計理念，Air Jordan I Low OG 鞋身上，點綴的黑色虎紋圖案以毛筆書法形式表現，虎頭圖案則作為鞋款後跟的代表標誌。大底也有特色，淡黃色半透明大底與整體呼應，並透視出鞋底 Wings Logo，此鞋款全球限量發售 5000 雙，並提供獨立編號。

Onitsuka Tiger（鬼塚虎）TIGER GRAPHIC SERIES

▲Onitsuka Tiger （鬼塚虎）普普風的卡通老虎印花鞋 。（圖／品牌提供）

日本運動時尚品牌Onitsuka Tiger （鬼塚虎）來到「本命年」，百搭小白鞋TIGER GRAPHIC SERIES以滿版普普風的卡通老虎印花為主軸，並提供童鞋選擇，鞋墊上印有左右腳的虎掌，讓小寶貝能看圖學會自己穿鞋，全家一起入手再適合不過。