鍋寶、特福不沾鍋都特價！激殺低至3折　年前換廚具超合理

文／C編

最近大家應該都忙著打掃、除舊佈新，換上新的廚具或是居家擺設，可以打造出舒適的環境，「Her森森」推出多款鍋具、生活用品特價，低至3折，有鍋寶不沾鍋6件組、Tefal法國特福不沾鍋3件組等等，絕對是日常必備，買到賺到。

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▲鍋寶雙層強化不沾三鍋六件組，售價4280元、特價1499元，點我搶購。

鍋寶 雙層強化不沾三鍋六件組，售價4280元、特價1499元

包括28公分的深炒鍋、平煎鍋、鍋蓋，還有20公分的湯鍋及湯鍋蓋，專業打造食品級不沾鍋面，冷鍋、冷油，以中小火就可以快速完成料理，省時省能源、色香味俱全，不沾鍋連煮菜新手都可以輕鬆做出美味又美觀的料理。

Tefal法國特福 不沾鍋三件組，售價3660元、特價1380元

32公分少見的超大容量不沾中華炒鍋，煮什麼都不沾不黏，除了炒菜、炒飯、炒米粉，也可以拌油飯、煎魚甚至煮湯，多樣化大份量料理輕鬆搞定；26公分深平底鍋，可以用來少量炒菜或是煮麵、煮湯，早餐煎火腿、培根或是香腸、肉排都很OK，用途超多元。

升級款污利海髒水分離拖把組＋加贈招財貓馬桶清潔劑，售價1680元、特價799元

淨污分離，用乾淨水洗拖把，正品專利技術，瞬間將髒水分離，3M ATP實測，地板細菌數少60倍，獨家刮齒，毛髮一刮就掉，新升級專利可折式拖把布盤，90度清潔牆角超乾淨，拖把桿可站立、可180度壓折，輕鬆深入家具底部，高密度超細纖維拖把布強力吸水去污。

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Effect 第八代高壓一體式8段彈力伸縮水管，售價899元、特價459元

8段式旋轉槍頭，方便依需求選擇出水方式，洗車、澆花都好方便又快速，持續給水卡榫固定供水，輕鬆又省力，人體工學把手設計具防滑效果，同時搭載水壓調節閥，輕鬆控制水量不浪費，只要是寬度3.2公分、高度4.3公分內的水龍頭均適用。

Le Creuset 琺瑯鑄鐵鍋+隔熱墊，售價11980元、特價5280元

鑄鐵鍋的優點就是導熱均勻，可達到密閉式的聚熱效果，厚重的鍋蓋防止蒸氣流失，鎖住食材的天然原汁原味，琺瑯塗層安全衛生，清潔與保養都非常簡單實用，而且適用於各種爐具，像是電磁爐、瓦斯爐、黑晶爐、烤箱等等，一鍋就可以搞定各種食材，因此有很多人都是狂粉，廚房裡曬一排通通是鑄鐵鍋。