好吃的貝果都在這！全台6間收錄　草莓芋頭冰心內餡超誘人

圖、文／MENU美食誌

花招百出的貝果都在這裡！

Q彈外皮搭配豐富內餡，多元、豐富、美味的貝果全收錄！

BIKE DE KOFFIE

台東縣／池上鄉

使用在地池上米，天天新鮮出爐，每日都有不同的限定口味，除了各式口味的貝果之外，還有手工製的新鮮果醬，想吃鹹的話也有焗烤的鹹味貝果！

▲BIKE DE KOFFIE（圖／美食客銳銳波衣提供）

黑羽貝果

花蓮縣／花蓮市

以貝果為漢堡麵包主體的早午餐盤，價位落在300元以內。坦都里嫩雞貝果（NT$250），除了貝果還附有沙拉、薯條、優格，貝果中的雞肉嫩且多汁，辛香料調味偏重，有些微咖哩的味道。

▲黑羽貝果（圖／美食客嘟嘟少男x澎澎少女提供）

MIOPANE 新光三越台北站前店

台北市／中正區

貝果有甜的、有鹹的，大多裡面都有包起士。「藍莓起司貝果」是店內最高人氣口味，將藍莓果醬加到麵糰中，搭配濃郁的cream cheese、Q彈有嚼勁的貝果表皮還有藍莓的果粒。

▲MIOPANE 新光三越台北站前店（圖／美食客慢慢提供）

貝果貝果之東西廚房

高雄市／左營區

中西式料理都有的餐廳，貝果口感Q彈且口味選擇很多，有原味、竹炭黑、藍莓、巧克力、洋蔥、雜糧，還有抹茶蔓越莓跟肉桂葡萄，總共8種。

▲貝果貝果之東西廚房（圖／美食客哈瑞太太外食記錄提供）

BAKERYGUOGUO菓菓烘焙

南投縣／埔里鎮

是採用老麵製作的貝果，當天現烤，沒有加入奶油、蛋，貝果有分傳統的跟冰心。莓芋饗饗，除了許多碩大的草莓以外，內餡還包裹著芋泥！整顆不死甜，草莓水份也很足夠！

▲BAKERYGUOGUO菓菓烘焙（圖／美食客tainan_valentine提供）

飽貝 BO’BAGEL – 貝果CAFE

台北市／信義區

店內以大地色系為基調。奶油乳酪貝果$110，帕瑪森起司貝果微微加熱，口感是紮實的Q彈，夾著冰涼的蔓越莓杏仁乳酪，絲滑的奶油乳酪基底不甜膩，蔓越莓酸酸、脆脆的杏仁很有口感。

▲飽貝 BO’BAGEL – 貝果CAFE（圖／美食客Cielo提供）

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