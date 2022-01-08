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「道地韓式料理」不出國也能吃！大邱血月鍋、海陸鮮蔬包飯6間必訪

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圖、文／MENU美食誌

這篇收藏起來，讓你不用出國也能在台灣輕鬆享用道地的韓式料理！

TIGERROAR 韓虎嘯微風北車門市
台北市／中正區

主打道地韓式風味料理，引進多種經典韓式口味、特聘韓國專業廚藝團隊來台，鍋類大概落在300-600元，份量給得十分足夠且還有店內小菜吃到飽！

▲韓式料理。（圖／MENU美食誌）

▲TIGERROAR 韓虎嘯微風北車門市（圖／美食客兔小璐提供）

大邱骨道

花蓮縣／花蓮市

主打韓式燉排骨、韓式鍋物。大邱血月鍋（牛）1480元，以豆芽、洋蔥等蔬菜鋪底，擺上牛五花、起司與辣醬，加入高湯煮滾後則是一鍋澎湃的火鍋，湯頭以蔬菜甜與牛五花的油脂為基底，喝起來則是道地的大醬風味。

▲韓式料理。（圖／MENU美食誌）

▲大邱骨道（圖／美食客泰·愛吃提供）

BIBIBA-嗶嗶爸韓國料理韓國炸雞
高雄市／鳳山區

位在鳳山文山特區的BiBiBa-嗶嗶爸韓國料理韓國炸雞，各半炸雞420元，可以從原味炸雞. 醬油炸雞以及甜辣炸雞中三選二，醬油炸雞的皮十分脆，肉也很嫩，甜辣炸雞因為醬汁較多，比較不那麼酥脆，但香氣十足！

▲韓式料理。（圖／MENU美食誌）

▲BIBIBA-嗶嗶爸韓國料理韓國炸雞（圖／美食客Kara提供）

韓鄉韓國料理
台中市／西區

台中高cp值平價美食，菜單韓式料理選擇超豐富，最便宜只要180元，就能享用店內超過50種小菜吃到飽！韓鄉銅盤烤肉（牛）250元，肉片醃漬入味，分量十足，不過銅盤烤肉沒有附白飯，要另外單點，一碗20元。

▲韓式料理。（圖／MENU美食誌）

▲韓鄉韓國料理（圖／美食客Panda Cat提供）

美笑咖啡
新北市／中和區

位於永安市場站巷弄間的「美笑咖啡」，雖然名為咖啡廳，卻是一間名副其實的韓國料理餐廳。海陸鮮蔬包飯，使用韓國進口的芝麻葉包肉與進口的生菜包蝦，生菜包蝦上再加上酸奶醬、蝦及黃檸檬刨絲。

▲韓式料理。（圖／MENU美食誌）

▲美笑咖啡（圖／美食客雯雯提供）

玉豆腐韓國家庭料理楠梓店
高雄市／楠梓區

主打的是手工豆腐鍋，豆腐都是餐廳自己製造，再加上韓國空運而來的香料。綜合海鮮煎餅190元，用料很多且還可以咬到大塊的章魚，麵糊不會過粉，外皮是偏硬的好吃！

▲韓式料理。（圖／MENU美食誌）

▲玉豆腐韓國家庭料理楠梓店（圖／美食客木可先生的食攝文雜提供）

※本文圖片版權為《MENU 美食誌》所有並授權提供《ET FASHION》，請勿任意翻攝以免侵權

關鍵字：

MENU美食誌, 美食, 台中, 台北, 新北, 花蓮, 高雄, 韓式, 韓國料理, 炸雞, 拉麵, 燒肉

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