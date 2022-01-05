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愛馬仕最新凱莉包曝光！多了口袋巨可愛　小鳥吊飾必成斷貨王

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記者林明瑋 / 台北報導

HERMES（愛馬仕）配件又放火，2022春夏推出的各式包包、鞋履，或是各種有趣的小玩意都讓人好動心，其中最新款凱莉包多了口袋，不但更順手實用，拼接的顏色也更顯活潑，還有以多種皮革製成的小鳥造型吊飾，嘴部是迷你版的凱莉扣，討喜的模樣，很可能成為下一個斷貨王。

▲HERMES春夏配件、GUCCI虎年。（圖／記者林明瑋攝）

▲Kelly Colormatic提包，有口袋放置小物，拼接皮革更顯活潑，446,400。（圖／記者林明瑋攝）

▲HERMES 2022春夏配件。（圖／品牌提供）

▲Birkin Colormatic系列提包，讓經典又有新意，476,500元。（圖／品牌提供，以下同）

▲HERMES 2022春夏配件。（圖／品牌提供）
▲Birdy提包吊飾27,700元、Fingerskate提包吊飾32,500元。

2022愛馬仕的年度主題是「輕盈」，作品也以此為中心發展，春夏季節一定要甩開厚重，花形鏤空的皮革手環、小花圖案的Picotin Lock包，清新且春意盎然，全新的To Go包等於是兩個皮夾與背帶的組合，工匠運用精湛的「削皮」工藝，將皮革削薄後再相疊、縫合，因此即便有多個夾層也不會過厚，背帶可調整長度，讓小巧的To Go包能肩背、斜背，或當做腰包、手拿包使用，很適合日常。

▲HERMES春夏配件、GUCCI虎年。（圖／記者林明瑋攝）

▲小花圖案的Picotin Lock包顯得清新。（圖／記者林明瑋攝）

▲HERMES 2022春夏配件。（圖／品牌提供）

▲To Go系列拉鍊長夾，結合兩個拉鍊袋與皮帶，相當實用，95,300元。

▲HERMES春夏配件、GUCCI虎年。（圖／記者林明瑋攝）
▲圓筒形的Maximors系列肩背包，提把以馬銜為靈感，精緻細膩，221,100元。

經典包一個轉身，充滿耀眼新意，25公分的Kelly Colormatic從工作服得來靈感，在包身的正面及背面都多了口袋，方便放置票卡、手機等經常需要拿取的小物，不同顏色的皮革拼接讓包包多了輕鬆玩心，也有Birlin Colormatic可選擇。

▲HERMES 2022春夏配件。（圖／品牌提供）

▲Kellydole Picto肩背包充滿童趣，超級吸睛，476,500元。

▲HERMES春夏配件、GUCCI虎年。（圖／記者林明瑋攝）
▲Steeple系列托特包，提把是馬鞭造型、吊飾則為馬鐙，139,500元。（圖／記者林明瑋攝）

▲HERMES 2022春夏配件。（圖／品牌提供）
▲Sabot系列提包，一看就知道是馬蹄造型，全皮革款208,200元、柳條編織款195,300元。

Bolide包同樣在2022春夏大出風頭，以滑板運動為概念，底部設計猶如滑板，採用5層皮革結合鋁合金製成，加上來自絲巾的街頭藝術圖紋印花，大尺寸旅行包有細膩的滑板吊飾，小型的郵差包則有帆布背帶，背上街超聚焦。

▲HERMES 2022春夏配件。（圖／品牌提供）

▲HERMES春夏配件、GUCCI虎年。（圖／記者林明瑋攝）

▲Bolide Skate系列提包，靈感來自滑板運動，旅行包款704,000元、附背帶郵差包268,300元。（圖／品牌提供、記者林明瑋攝）

說起愛馬仕的配件，一定要提到絲巾，至今已調製出7萬5千種色調可使用在絲巾上，足見工藝，除了最經典的方形絲巾，今年春夏更祭出長形絲巾，很容易使用，三角巾在其中一角加了小吊飾，精緻度又提升。絲巾的圖案也充滿故事，例如設計師Jonathan Burton讓一名女士騎著搖搖木馬、手拿自拍棒，手機旁有好多愛心，這是來自對現代社會的觀察，戲謔地反映著社群媒體文化。

▲HERMES 2022春夏配件。（圖／品牌提供）

▲Hermes Story圖紋印花斜紋真絲方巾，女騎士手拿自拍棒、手機被愛心圍繞，反映現實的社群媒體，16,200元。

此外，美麗的摺扇正適合春夏，掛繩方便背在身上或綁在包包上，鮮豔的海灘巾、抱枕，讓生活更有樂趣，如果家中有寵物，那麼絕對會被狗狗用的小帳棚吸引，結合彩色木頭支架與Gris Carrière灰和火橘色雙面帆布，方便拆卸、組裝，可愛到不行。

▲HERMES 2022春夏配件。（圖／品牌提供）

▲摺扇有掛繩，更方便攜帶，21,700元。

▲HERMES 2022春夏配件。（圖／品牌提供）
▲寵物用的小帳棚，可愛度破表，59,100元。

【還有這些品牌的新配件，你一定要看】

GUCCI

虎年將至，GUCCI結合夢幻的老虎圖案，與藝術家兼插畫家Vittorio Accornero發表於1960年代末的典藏設計，成就出充滿特色的虎年系列。柔軟的色調與筆觸，顛覆一般對於老虎的兇猛印象，在各式經典包款、穆勒鞋及服裝上都能見到，連包裝盒、提袋，也以同樣的圖案打造，看到無不尖叫大喊可愛！

►GUCCI虎年「夢幻叢林」系列有帥有美　限定包裝、防塵袋更是燒翻

▲HERMES春夏配件、GUCCI虎年。（圖／記者林明瑋攝）

▲HERMES春夏配件、GUCCI虎年。（圖／記者林明瑋攝）

▲HERMES春夏配件、GUCCI虎年。（圖／記者林明瑋攝）

▲GUCCI虎年系列呈現夢幻叢林風格。（圖／記者林明瑋攝）

LOEWE

積極贊助吉卜力美術館的LOEWE，繼聯手《龍貓》推出超吸睛的系列之後，這次將目標瞄準《神隱少女》，創意總監Jonathan Anderson搶先在IG上曝光了千尋與白龍的Amazona包、千尋圖案的Hammock包、湯婆婆托特包等，1月7日將上市，粉絲們想必都萬分期待。

►LOEWE聯名《神隱少女》夯包曝光！千尋、湯婆婆、無臉男可愛炸裂

▲LOEWE神隱少女。（圖／翻攝Jonathan Anderson IG）

▲LOEWE神隱少女。（圖／翻攝Jonathan Anderson IG）

▲LOEWE聯手《神隱少女》的新系列相當吸引人。（圖／翻攝jonathan.anderson IG）

關鍵字：

HERMES, 愛馬仕, 2022春夏, 配件, GUCCI, LOEWE

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