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Krystal無預警曝光超厲害新身份！其實「去年照片」早已有跡可循

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記者王則絲／台北報導

韓女星Krystal（鄭秀晶）雖然是以女子團體出道闖出名號，但是近年她將演藝重心轉往戲劇，以亮眼表現獲得正面迴響。擁有修長身材與冰山美顏的Krystal，也早已是時尚圈的寵兒，且帶貨實力不容小覷，近日她又有一項新身份無預警曝光，那就是成為CHARLES & KEITH（簡稱：小CK）的首位全球品牌大使！而回顧去年的拍攝作品，會發現其實早已有跡可循。

▲Krystal新身份。（圖／品牌提供）

▲Krystal宣布成為CHARLES & KEITH代言人。（圖／品牌提供）

Krystal近年累積不少影視作品，早先才以新劇《警察課程》奪下電視台女子新人獎獎項，是相當重要的肯定。而人氣甚高的Krystal，不只擁有精緻顏值，還有不能挑剔的纖長身形，不管穿戴上什麼單品，都能輕易燒到粉絲們，是許多女孩們的時尚icon，近日她便無預警的曝光了全新身份，宣布成為新加坡平價品牌CHARLES & KEITH的首位全球品牌大使。

CHARLES & KEITH深受小資女生喜愛，在全球擁有廣大粉絲，不過以往品牌鮮少找明星代言，與Krystal合作卻是一拍即合，讓Krystal直接晉升全球品牌大使，很快的她將會現身詮釋2022年最新春季廣告大片，令人非常期待。

這回CHARLES & KEITH曝光與Krystal的合作，其實早已有跡可循，回顧去年10月Krystal替雜誌拍攝畫報時，便以高冷的風格演繹數款小CK的鞋、包，包括超受歡迎的Gabine系列手袋，顯示了雙方良好的關係。

然而早在接下CHARLES & KEITH品牌大使之前，Krystal身上也早就有著RALPH LAUREN南韓品牌大使的厲害身份，不論是先前現身出席頒獎典禮的戰袍禮服，還是她私下的穿搭裡，都經常能看見她穿著RALPH LAUREN的單品。

▲Krystal新身份。（圖／品牌提供）

▲Krystal新身份。（圖／品牌提供）

▲Krystal經常穿著RALPH LAUREN服裝亮相。（圖／翻攝自IG）

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關鍵字：

Krystal, 水晶, 鄭秀晶, Charles & Keith, 小ck, 全球品牌大使, 代言人

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