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《德魯納酒店》IU款髮夾只要300元　過年走春靠它打造時髦髮型

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文／C編

過年幫自己換個新造型吧！除了可以剪、燙改變髮型，也可以透過韓系的編髮小物，打造出與眾不同的獨特風情，「Her森森」推出多款韓系髮飾，有《德魯納酒店》IU款串珠水晶髮夾、希臘風金銀葉子髮夾、女人味後盤髮大抓夾等等，每一款都讓人好想擁有！

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▲德魯納酒店,IU,髮夾,抓夾。（圖／Her）

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韓國瞬間美感造型．馬尾包包頭專用鳥巢髮夾絨毛款，售價780元、特價186元

韓國官網IG超火爆商品，多色搭配美麗的設計，手殘黨也可以輕鬆綁出高馬尾以及公主頭，展現出最自然的造型，毛絨絨的設計質感最適合冬季，看起來很有特色、別出心裁。

希臘風金銀葉子髮夾2款，售價706元、特價353元

充滿復古希臘風格的金色葉子，夾在瀏海旁，展現出知性恬靜與靜謐的美麗，宛如沐浴在陽光下的高貴，不管是金色還是銀色都很好搭配，也很適合過年的節慶氣息。

QIDINA 韓版隨身折疊伸縮髮箍X2，售價499元、特價318元

小小的摺疊設計可以輕鬆折疊起來，放進包包裡面收納，等到要用的時候，把它展開就可以了，壓一下每個關節的部分，就是一個好看的髮箍，不但可以整理頭髮，看起來更加清爽，卸妝、吃飯終於不被瀏海遮住。

梨花HaNA 韓國德魯納酒店．IU劇中款串珠水晶髮夾一對，售價780元、特價300元

韓國戲劇《德魯納酒店》劇中IU的穿搭打扮，深受許多人喜愛，每次出場都以華麗的風格驚豔粉絲雙眼，這次推出劇中同款的水晶髮夾，別在頭髮兩側非常好看又精緻，搭配派對洋裝更顯得優雅。

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▲德魯納酒店,IU,髮夾,抓夾。（圖／Her）

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梨花HaNA 韓國新款春夏南大門女人味後盤髮設計．大抓夾髮夾髮飾合集，售價490元、特價300元

抓夾是今年很流行的飾品，過去被人認為有「大媽感」，其實只要挑對款式，立刻晉升為時尚小姊姊，不管是盤髮還是簡約的公主頭造型，抓夾都可以輕鬆完成，打造出隨興的質感，讓人一用就愛上，搭配裙裝或是褲裝都很時髦好看。

關鍵字：

德魯納酒店, IU, 髮夾, 抓夾

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