王淨好膚質接下保養代言，自曝卸妝至少30分鐘起跳

▲王淨以人氣新星之姿被迪奧欽點為保養大使。（圖／品牌提供、翻攝自FB/王淨，以下同）

記者曾怡嘉／台北報導

王淨近來接演多部戲劇人氣爆棚，頂著高曝光率再接下人生的首個保養代言，成為迪奧保養大使，年僅23歲的她對保養超有心得，更自曝卸妝洗臉需要30分鐘，提醒所有的女孩們，清潔千萬別偷懶。

記者會下她開心分享，就連經紀人都不相信，私下她是位不折不扣的保養控，光是卸妝就要半小時以上，她強調殘妝是最可怕的東西，一定要卸得很乾淨。

▲她分享拍攝《瀑布》時，幾乎都以大素顏示人。

像是眼妝，她會先使用卸除睫毛膏的睫毛液先帶過一次，接著用眼唇卸妝液二次清潔，甚至用眼唇卸妝液帶過整臉，最後再用潔膚水擦拭肌膚，卸到手上化妝棉沒有髒污。最後再用美容儀把殘妝導出來，會發現原來肌膚毛孔仍有髒汙，她會再用化妝棉擦拭直到化妝棉沒有殘留髒污為止，即便收工再晚再累都會做，這是目前為止她美麗的小堅持。

▲保養最依賴化妝水和精華液。

乾肌的她，最近正在嘗試「超能亮雙膜法」，能感覺整體保水度提升，肌膚再也不怕乾到痛，每天洗完臉之後，先上精華液，接著再以化妝棉沾取化妝水濕敷在臉上，在化妝棉上敷上乳霜，靜待5分鐘後翻面再敷一下，隔天臉就能變好亮。

別看她現在好肌膚，她提到高中時期也曾大爆痘，學生時期總是在存錢買保養品，什麼都想試試看，後來過度保養導致爛臉，她才發現其實肌膚保養適合自己最重要，越簡單反而越好。