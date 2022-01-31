卡地亞老虎項鍊竟可裝香水！盤點霸氣又優雅的大貓珠寶　

▲模特兒佩戴卡地亞頂級珠寶系列Tigre老虎香水瓶項鍊。（圖／卡地亞提供，以下同）



記者陳雅韻／台北報導

動物是珠寶品牌愛用的設計主題，尤其是威風的大型貓科動物，常化身為姿態優雅又帶霸氣神態的華麗珠寶，MIKIMOTO以兩款虎形胸針迎接新年，卡地亞（Cartier）也是箇中好手，頂級珠寶系列中一款獨特的Tigre老虎香水瓶項鍊，恰好與虎年相呼應，不僅是華美的長項鍊，還可將呈現慵懶趴姿的老虎上蓋取下再注入香水，好浪漫！

▲卡地亞老虎香水瓶項鍊為黃K金鑲嵌雕刻摩根石主石、祖母綠、縞瑪瑙、水晶、黃鑽及鑽石。



▲打開卡地亞華麗的老虎上蓋，可注入香水。

卡地亞老虎香水瓶項鍊以黃K金打造，鑲嵌雕刻摩根石主石、祖母綠、縞瑪瑙、水晶、黃鑽及鑽石，且真的是一款可存放香水的香水瓶，精巧設計擄獲台灣收藏家的芳心。以珍珠聞名的MIKIMOTO，則特別為虎年創作兩款虎形胸針，18K金款以鏤空線條勾勒出老虎高揚虎尾、爪著珍珠蓄勢待發的姿態，而銀製的虎形胸針則收起爪子、一派優雅昂首傲視，各限量100件。

▲MIKIMOTO各限量100只的金虎造型珍珠針式胸針（左）58,000元，銀虎造型珍珠針式胸針16,000元。（圖／MIKIMOTO提供）

除了呼應新年的老虎珠寶，大型貓科動物如美洲豹、獵豹也有許多吸睛設計。美洲豹圖案於1914年首次躍上卡地亞的作品，貞杜桑（Jeanne Toussaint）更將其形象演繹得淋漓盡致，今日在頂級珠寶系列仍可見各種靈動姿態的美洲豹作品，而適合日常搭配的款式也相當豐富，常在明星、名媛手上見到K金豹頭戒或美洲豹手環。

▲卡地亞Panthère de Cartier美洲豹頭戒指，363,000元。





▲卡地亞Panthère de Cartier美洲豹手鐲，800,000元。

同為法國品牌的Fred與豹也有深厚淵源，創辦人Fred Samuel於60年代勾畫出兩隻極其柔韌細膩、相互交纏的豹爪，進而轉變為Ombre Féline系列珠寶，1976年摩洛哥葛麗絲王妃出席品牌摩洛哥專賣店開幕儀式時，正戴著此系列獵豹戒指，陸續延伸出K金鑲鑽或彩釉鑲鑽等豹爪造型珠寶，風格俏皮。

▲Fred高級珠寶Ombre Féline系列鑽石項鍊，5,191,700元。（圖／Fred提供，以下同）



▲Fred Ombre Féline系列 18K黃金鑽石戒指（左）568,700元，18K黃金彩釉耳環191,900元。

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