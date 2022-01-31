fb ig video ETtoday search mobile

卡地亞老虎項鍊竟可裝香水！盤點霸氣又優雅的大貓珠寶　

>

▲▼ 老虎珠寶 。（圖／公關照）

▲模特兒佩戴卡地亞頂級珠寶系列Tigre老虎香水瓶項鍊。（圖／卡地亞提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

動物是珠寶品牌愛用的設計主題，尤其是威風的大型貓科動物，常化身為姿態優雅又帶霸氣神態的華麗珠寶，MIKIMOTO以兩款虎形胸針迎接新年，卡地亞（Cartier）也是箇中好手，頂級珠寶系列中一款獨特的Tigre老虎香水瓶項鍊，恰好與虎年相呼應，不僅是華美的長項鍊，還可將呈現慵懶趴姿的老虎上蓋取下再注入香水，好浪漫！

▲▼ 老虎珠寶 。（圖／公關照）

▲卡地亞老虎香水瓶項鍊為黃K金鑲嵌雕刻摩根石主石、祖母綠、縞瑪瑙、水晶、黃鑽及鑽石。

▲▼ 老虎珠寶 。（圖／公關照）
▲打開卡地亞華麗的老虎上蓋，可注入香水。

卡地亞老虎香水瓶項鍊以黃K金打造，鑲嵌雕刻摩根石主石、祖母綠、縞瑪瑙、水晶、黃鑽及鑽石，且真的是一款可存放香水的香水瓶，精巧設計擄獲台灣收藏家的芳心。以珍珠聞名的MIKIMOTO，則特別為虎年創作兩款虎形胸針，18K金款以鏤空線條勾勒出老虎高揚虎尾、爪著珍珠蓄勢待發的姿態，而銀製的虎形胸針則收起爪子、一派優雅昂首傲視，各限量100件。

▲▼ 老虎珠寶 。（圖／公關照）▲▼ 老虎珠寶 。（圖／公關照）

▲MIKIMOTO各限量100只的金虎造型珍珠針式胸針（左）58,000元，銀虎造型珍珠針式胸針16,000元。（圖／MIKIMOTO提供）

除了呼應新年的老虎珠寶，大型貓科動物如美洲豹、獵豹也有許多吸睛設計。美洲豹圖案於1914年首次躍上卡地亞的作品，貞杜桑（Jeanne Toussaint）更將其形象演繹得淋漓盡致，今日在頂級珠寶系列仍可見各種靈動姿態的美洲豹作品，而適合日常搭配的款式也相當豐富，常在明星、名媛手上見到K金豹頭戒或美洲豹手環。

▲▼ 老虎珠寶 。（圖／公關照）

▲卡地亞Panthère de Cartier美洲豹頭戒指，363,000元。

▲▼ 老虎珠寶 。（圖／公關照）

▲卡地亞Panthère de Cartier美洲豹手鐲，800,000元。

同為法國品牌的Fred與豹也有深厚淵源，創辦人Fred Samuel於60年代勾畫出兩隻極其柔韌細膩、相互交纏的豹爪，進而轉變為Ombre Féline系列珠寶，1976年摩洛哥葛麗絲王妃出席品牌摩洛哥專賣店開幕儀式時，正戴著此系列獵豹戒指，陸續延伸出K金鑲鑽或彩釉鑲鑽等豹爪造型珠寶，風格俏皮。

▲▼ 老虎珠寶 。（圖／公關照）

▲Fred高級珠寶Ombre Féline系列鑽石項鍊，5,191,700元。（圖／Fred提供，以下同）

▲▼ 老虎珠寶 。（圖／公關照）▲▼ 老虎珠寶 。（圖／公關照）
▲Fred Ombre Féline系列 18K黃金鑽石戒指（左）568,700元，18K黃金彩釉耳環191,900元。

►印度大君奢華氣勢再現　疊戴三款大套鍊超霸氣

►LV手鐲玩興大開　恣意變換彩色鍊繩

關鍵字：

卡地亞, Cartier, MIKIMOTO, Fred

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

41歲隋棠撞衫凍齡女神秦嵐

41歲隋棠撞衫凍齡女神秦嵐

FRANCK MULLER把史努比雙臂變腕錶指針

FRANCK MULLER把史努比雙臂變腕錶指針

2022新年限定超喜氣美妝盤點

2022新年限定超喜氣美妝盤點

LOEWE「湯婆婆托特包」開箱囉！

LOEWE「湯婆婆托特包」開箱囉！

adidas for PRADA第三彈超盛大

adidas for PRADA第三彈超盛大

《艾蜜莉2》莉莉柯林斯豪氣用精品包買菜

《艾蜜莉2》莉莉柯林斯豪氣用精品包買菜

2022必收Jo Malone、diptyque玫瑰香水

2022必收Jo Malone、diptyque玫瑰香水

《華燈初上》林心如根本「行走的唇妝百科」

《華燈初上》林心如根本「行走的唇妝百科」

蓬蓬Vs.毛毛！「療癒系爆款包」特蒐

蓬蓬Vs.毛毛！「療癒系爆款包」特蒐

營養師曝「燒仙草配料熱量排行榜」　小湯圓竟最低

營養師曝「燒仙草配料熱量排行榜」　小湯圓竟最低

ET Fashion

推薦閱讀

2022虎年「桃花最旺」生肖Top 4　遇到好緣分招貴人又帶財

2022虎年「桃花最旺」生肖Top 4　遇到好緣分招貴人又帶財

擺脫戀愛不順！爆紅「排隊心理測驗」，秒測你的「理想型」

擺脫戀愛不順！爆紅「排隊心理測驗」，秒測你的「理想型」

別當行走的熊！快學「羽絨衣穿搭秘訣」　IU拉出大長腿、秀英法式風

別當行走的熊！快學「羽絨衣穿搭秘訣」　IU拉出大長腿、秀英法式風

MIU MIU聯名誕生「最美NB鞋」！　最新發售消息曝光 過年宅家必囤6種「涮嘴」零食　從早餐吃到消夜也不怕膩口 曖昧對象出現「這3點」要小心　享受朋友關係等於不想負責 IG限動GIF只靠「表情符號」就能快速搜圖，不用再死背單字 桃園美食排行榜TOP10！豪華海鮮丼、焦糖布丁太吸睛 倫敦姐妹花的「撞色搭配術」！用對比、印花穿出高級感 「158cm」日本女生教2招變九頭身　不用好身材也能穿得超好看

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © All Rights Reserved.
回到最上面