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2022玫瑰香水推薦！diptyque推出玫瑰之水淡香精，內行人必收

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▲▼玫瑰香水。（圖／記者曾怡嘉攝）

▲迷人的玫瑰香氣招喚春天的到來。（圖／品牌提供、記者曾怡嘉攝，以下同）

記者曾怡嘉／台北報導

女生都愛的玫瑰香氣在2022年早春大爆發，diptyque推出玫瑰之水淡香精，比經典淡香水更具層次，還能聞得到洋薊清香、荔枝果香及洋甘菊甜香，而Les Parfums de Rosine則是極少數以玫瑰為主題的獨立香水品牌，超過25種的玫瑰香氣，值得你細細品味。

▲▼玫瑰香水。（圖／記者曾怡嘉攝）

diptyque 玫瑰之水淡香精，75ml，5,000元。

diptyque經典暢銷的玫瑰之水淡香水，在今年1月加入新同伴「玫瑰之水淡香精」，調香師Fabrice Pellegrin與品牌攜手調製的這款全新淡香精，在演繹原初兩種玫瑰原料的同時，將其萃取為濃縮精華，令香氣更顯馥郁，並巧妙地融入花香調之外的洋薊清香、荔枝果香及洋甘菊甜香。

▲▼玫瑰香水。（圖／記者曾怡嘉攝）

▲diptyque 2022情人節限量系列 香氛蠟燭，190g，2,450元。

為歌頌玫瑰之水淡香水，並迎接淡香精的誕生，diptyque特別推出四款限量版香氛蠟燭，每款分別搭配獨家燭杯圖案，展示玫瑰鮮為人知的嗅覺面貌。除了玫瑰香氛蠟燭外，另加入三款全新香調，分別為洋甘菊、荔枝和洋薊。

Les Parfums de Rosine是以玫瑰為主題的獨立香水品牌，玫瑰香氣超過25種，經典的果香調、近年流行揉合辛香料的玫瑰香、乃至礦物海洋調可男女情侶共用的中性氣息，致力於展現玫瑰千變萬化。

▲▼玫瑰香水。（圖／品牌提供）

▲Les Parfums de Rosine 泡泡玫瑰，100ml，5,380元。

2022年推出全新泡泡玫瑰，首次以綿密的薄紗球裝點，粉嫩色瓶身與天空藍紗球色彩對比下增添出略具個性的少女感。前調的黑醋栗甜美多汁、充滿活力，勾勒出可愛俏皮女孩面貌，香檸檬的微酸緩解了甜蜜的衝勁，土耳其玫瑰的女人優雅，席捲著少女心般純淨皂香，後調檀香微帶辛氣的莎草，將女人和少女之迷人韻味完整包覆，溫柔又不失俏皮。

關鍵字：

玫瑰香水, 盤點

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