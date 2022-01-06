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《單身即地獄》宋智雅給女生的5大建議：一直在意別人看法就做不了事

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▲▼ 《單身即地獄》宋智雅5金句被讚翻。（圖／翻攝ＩＧ）

▲宋智雅因出演實境節目人氣暴漲。

編輯／Molly　圖／翻攝IG@dear.zia

號稱韓版《慾罷不能》的戀愛實境節目《單身即地獄》熱播，節目中的高顏值男女成員也獲得眾多網友關注，尤其是身兼model及美妝YouTuber的「人氣王」宋智雅，不僅因高顏值加性感身材受到喜愛，她直率大氣的個性和充滿自信、智慧的人格魅力更是收穫不少粉絲。除了節目中的「撩男名句」，她也曾在自己的YouTuber影片中分享關於別人的議論、感情觀等看法，其中就有超多金句讓許多網友大讚「人間清醒！」

＃讓我受傷的人，立刻拜拜

曾有粉絲向她詢問感情上的建議，如果面對一段總是讓自己感到受傷的關係，她建議趕緊離開對方「讓他從你的人生中淘汰吧！」更表示自己是絕對不會傻傻受傷的人，「為什麼要給我傷害呢？我對你來說應該是世界上最珍貴的人吧！」「讓我受傷的人，立刻拜拜！」

＃一直在意別人看法，就做不了想做的事

有不少人容易過於在意別人的看法，面對別人的議論，宋智雅就曾在自己的YouTube影片中提到，自己一開始也會在意，但成年後經歷了社會生活，自己也慢慢改變了，太在意別人的看法對自己來說是一種損失，「一直在意別人看法的話，我就做不了自己想做的事了，如果總是想著『要是他們覺得我很奇怪怎麼辦』的話，真的什麼都做不成！」

她也曾在另一支影片中表示，「很多人喜歡背後議論我，我也不知道自己做錯了什麼，但是我一點也不在意，世界上有這麼多人，怎麼在意的完呢？」

她更表示，自己的人生是自己在過，一定要改變自己的想法，「如果有人覺得你奇怪，甚至罵你，那就不要和他們來往，讓這種人從人生裡滾出去。」她也分享小秘訣，一次「不在意」可能很難，但是常常做、習慣之後，就不會覺得有什麼了，甚至可以想著「反正你們對我的人生也沒什麼幫助」這樣就好了。

＃就算不會成功也要試試

被粉絲詢問要如何向喜歡的男生示好，宋智雅也大方分享自己的感情觀，如果有喜歡的男生，她會無條件先去接近對方，「如果什麼都不做就會錯過，就算不會成功也要試試，試一試發現他原來對我沒想法，那就立刻切斷。」她也提醒要多多展現自己的魅力和特色，把你的魅力淋漓盡致地展現出來，比什麼方法都有用。

＃玩的時候盡情玩，工作時努力工作

擁有精緻亮眼外表的她，可不只是花時間在玩樂和打扮上，她就曾說過「玩的時候盡情玩，工作的時候努力工作，學習的時候又好好學習，三件事都要兼顧」這樣才是真正的火辣女人。

＃自己都不愛自己，誰來愛你？

有些人對自己很沒自信，就找了很多方法想提高自己的自信心，甚至依著別人的看法改變自己的性格、行為，她就認為要把「必須提高自信」的強迫觀念去掉，不然會更做不好，「要接受現在的自己，自己都不愛自己，誰來愛你呢？」提醒粉絲要先愛自己，先對自己好，再去考慮別人。她也認為不要因為在意別人的眼光就改變自己，「自己的人生，沒有個性怎麼行，那就失去了自己。」

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關鍵字：

單身即地獄, 宋智雅, freezia, 金句, 戀愛, 感情

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