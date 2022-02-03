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看似花心「骨子裡超專情」星座Top 3 ！冠軍愛上就是一輩子

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▲星座 。（圖／翻攝自unsplash）

▲「看似花心骨子裡超專情」星座Top 3 。（示意圖／翻攝自unsplash）

記者鮑璿安／綜合報導

很多人外表其實是一種偽裝，看似花心大蘿蔔一枚，不過一旦動情卻是一輩子的，這種人的真心往往難以觸摸，外表與內心有極大反差，以下就公開「看似花心骨子裡超專情」星座Top 3 ，愛上他們絕對沒錯！

Top 3 射手座

射手座看似花花公子，心總是無法安定下來，不過一旦出現了對的人，保證射手會像脫胎換骨一樣，心甘情願為了另一半捨棄所有，而且射手愛上就不願意放手，只能說若是覺得射手花心，那一定是還沒遇到真愛，否則反差之大誰都難以招架。

Top 2 天秤座

天秤座人緣很好，因此總是被貼上「中央空調」的標籤，不懂得拒絕別人是最大硬傷，但是天秤座只要遇見了對的人，會立刻收起過去花心的形象，心思細膩的他們甚至會將另一半所說的話都默默記下，哪怕是雞毛蒜皮的小事，也會發現天秤從沒忘記過，而且時不時就提起女友或男友，無意間的放閃讓人難以招架，的確是專情戀人一枚。

Top 1 雙子座

雙子座雖然看似風流快活第一名，但是他們其實很願意照顧另一半，雙子認為行動比嘴上說說更重要，會以自己的方式去證明感情，就算大家都認為他們花心，雙子心中其實一直有一個人，愛上就願意用一輩子去兌現承諾，敢愛敢恨個性讓人很佩服。

關鍵字：

星座, 運勢, 感情, 戀愛, 專一

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