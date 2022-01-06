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營養師教你喝紅酒！謹記「1口酒、2口水原則」，不怕喝過量

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▲▼營養師教你「這樣喝紅酒」不過量 。（圖／Unsplash、Pexels）

▲適量攝取紅酒，有助於心血管健康。（圖／Unsplash、Pexels，以下同）

記者曾怡嘉／台北報導

年節將至，正是三五好友相聚同樂，甚至是公司行號舉辦尾牙的好日子，說到小聚當然少不了紅酒助興，營養師夏子雯在臉書粉專表示，紅酒有優秀的抗氧化能力，有助心血管疾病的發生，但是過度攝取對健康無益，謹記「一口酒、兩口水」原則才不怕喝過量。

▲▼營養師教你「這樣喝紅酒」不過量 。（圖／Unsplash、Pexels）

營養師夏子雯表示，紅酒是以整顆葡萄帶皮一起釀製發酵，所以紅酒的顏色，正是來自於紅葡萄皮所蘊含的花青素，紅酒除了酒精和水分之外，剩下的都是多酚類，像是單寧、花青素、#白藜蘆醇等營養素，有強效的抗氧化的能力，能避免血中的壞膽固醇(LDL)被氧化，有助於降低血栓及心血管疾病的發生。

而白酒釀造發酵時會去除外皮，因此顏色較為清淡透明、口感滑順，但也因缺少了葡萄皮上的營養素，所以在許多的飲食指南建議中，如地中海飲食、麥得飲食，都是推薦喝紅酒而非白酒。

即便紅酒含有許多抗氧化的營養素，但紅酒的酒精濃度動輒10幾度，所以喝紅酒的最高原則就是「適量」，才能避免酒精攝取過量，若以12％酒精濃度的紅酒計算，男生不超過250毫升、女生不超過125毫升，大家也可以遵循一口酒、兩口水原則，幫助控制飲酒量。

▲▼營養師教你「這樣喝紅酒」不過量 。（圖／Unsplash、Pexels）

冬天她也建議大家喝一點暖呼呼的熱紅酒，熱紅酒更適合容易喝酒會臉紅的人，因為體內缺乏乙醛去氫酶，沒有辦法把酒精給好好代謝掉，所以熱紅酒在加熱過程中，使酒精揮發，就能降低酒精的攝取量。

她提醒煮熱紅酒時，記得避免選擇單寧含量高的紅酒，因為紅酒在加熱的過程當中會放大單寧的感受度，會增加澀感，她也提醒可以先倒入一半的紅酒，用中小火煮至快要達到沸點後，轉小火繼續煮15分鐘，再加入另一半紅酒，煮到微冒煙，不需煮到沸騰大滾。

關鍵字：

營養師夏子雯, 紅酒

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