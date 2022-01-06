營養師曝草莓「真實營養價值」，10顆就能補足一日維生素C所需

▲草莓營養價值比你想像的高。（圖／Unsplash，以下同）

記者曾怡嘉／台北報導

冬天正是草莓的季節，營養師高敏敏表示，草莓營養價值高，葉酸含量是水果界的一名，吃10顆草莓即可達到一日所需維生素C需求量，想吃又擔心農藥殘留，一併教你如何正確清洗、健康吃。

草莓控看過來，相信大家已經開始大吃草莓了吧！草莓不僅香甜可口，更富含許多營養，營養師高敏敏指出，以每100克的營養價值來說，維生素C有69.2毫克、葉酸有82.8毫克、鉀有199毫克，更包含膳食纖維、花青素和鞣花酸。

#維生素C

能增強保護力、對抗壓力、合成膠原蛋白。

#葉酸

是製造紅血球的重要角色，也是孕媽咪必備的營養之ㄧ。

#鉀

利尿消水腫、調節高血壓，但比較要注意的是草莓含鉀量偏高，建議腎臟病病友要控制攝取量。

#膳食纖維

幫助腸子蠕動，使排便順暢不卡卡。

#花青素、鞣花酸

養顏美容、美白、抗氧化。

高敏敏提醒，雖然草莓好處多，但也需要注意草莓表皮的蛋白質易引起過敏，提醒容易過敏的朋友須避開過敏原，也務必將草莓洗乾淨，避免農藥過度殘留。

▲（圖／翻攝自FB/營養師高敏敏）

正確清洗法如下，首先先浸泡3-5分鐘，使農藥溶解，再以流動的水清洗，藉由水流帶走殘留的農藥，要吃時再切除草莓蒂頭或腐敗部分，避免農藥從蒂頭跑進果肉，洗好的草莓需立即食用完畢，否則碰過水會很容易爛掉，吃的時候建議品嚐原味，煉乳和巧克力醬小心熱量超標。

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