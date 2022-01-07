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Rose曬「情侶裝」太甜！寵溺愛犬一起穿YSL　網驚呆：想當她的寵物

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記者王蓁蓁 / 台北報導

韓女團BLACKPINK每位成員都是出了名的毛孩子狂粉，其中主唱Rose更把愛犬Hank寵上天，不只從項圈、餐盤、寵物提籃皆以精品為主，更為牠開設IG帳號，幾乎近300萬的追蹤人數令不少粉絲直呼簡直比明星還要紅！近日Rose在最新的貼文中Po出在聖誕節時，與Hank一起穿聖誕毛衣的「情侶穿搭」照，一同以SAINT LAURENT針織系列出鏡！

▲Rose愛犬 。（圖／翻攝IG）

▲Rose愛犬 。（圖／翻攝IG）

▲Rose與愛犬Hank穿著SAINT LAURENT出鏡IG。(圖 / 翻攝IG@roses_are_rosie)

Rose在近日更新的貼文中，曬出與愛犬Hank的親暱合照，定睛一看兩人竟以「情侶穿搭」的方式出鏡，且服裝來頭不小，正是由Rose代言的精品品牌SAINT LAURENT，身為媽媽的Rose先是穿著愛心絲絨上衣，緊接著又換上帶有聖誕氛圍的醜毛衣，並將Hank放進同系列的聖誕襪中，只見Rose溫馨的抱著牠，盡顯親密情感，此貼文一Po出讓不少網友紛紛回覆「想當Rose的『寵物』」、「太羨慕了」、「好溫馨」。

▲Rose愛犬 。（圖／翻攝IG）

▲Rose愛犬 。（圖／翻攝IG）

▲Hank經常穿戴精品亮相也被粉絲們稱呼為「最時髦狗狗」。（圖 / 翻攝IG@hank_says_hank)

與Rose形影不離的Hank可以說是備受寵愛，不是第一次穿戴精品亮相的Hank也被不少粉絲們稱呼為「最時髦狗狗」，像是之前牠就以LOUIS VUITTON、SAINT LAURENT的項圈登場，另外還有使用同樣來自Rose代言的品牌Tiffany & Co.的骨瓷寵物碗吃飯，可以見得牠在Rose心中的地位。
 

關鍵字：

BLACKPINK, Rose, Rosé, YSL, Saint Laurent, 情侶裝, Hank

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