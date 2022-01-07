2.8萬坪遠百竹北明試營運　內裝首曝光！5大亮點搶先看

▲遠百竹北在1／8開放試營運，由餐飲與部分品牌先登場。（圖／遠百提供）

記者蔡惠如／綜合報導

敲碗許久，遠百竹北終於要在1／8正式對外開放，結合當地客家文化而興建的土樓外觀，還有大量的停車車位，內部則結合精品、物販、超市、書店、餐飲等全客層一站式服務，且許多品牌都已高規格大店進駐，4大亮點逛街前先看起來！

知名精品進駐

遠百竹北共延攬350個品牌，且一口氣進駐GUCCI、Burberry、Bally、LOEWE、RIMOWA等知名品牌，其中RIMOWA跟BURBERRY更是首次進駐新竹縣市，，要準備「撩」一下新竹民眾的精品慾，珠寶腕錶則有全台獨家Time Vallée頂級腕錶專賣店，店內擁有Baume&Mercier、CARTIER、IWC、JLC、PANERAI及PIAGET等品牌，還有TESLA第二間百貨展示店。

百貨內客家老街

由五樓至八樓有環狀「客家圓樓」造景，大量木製內裝搭配花漾客家圖騰及大紅燈籠點綴，讓人彷彿置身客家傳統土樓建築當中，上方擬真的大型天空造景、天空的顏色還會產生變化，出現一日的時序輪替。另於七樓的「客家古厝」、「客家老街」使用在地紅磚，以湖口老街為靈感設計，將客家式平民住宅完整呈現，其中屋簷磚瓦、木造及窗花圖騰，都請來專業老師傅親筆繪製仿舊圖樣，希望能盡量貼近真實，呈現客家古厝的樸實之美。

破千個停車位

其地點本為停8停車場BOT案，是地上10層至地下4層建築，公有停車場預計有1485個汽車位，還有980個機車位，因距中山高竹北交流道僅500公尺，加上光明六路東一段在交通尖峰時間本來就已經很壅塞，在開幕期間尤其是假日預期將會吸引大量人潮，目前縣府已擬定交管措施，建議在出發前要先了解。

話題餐飲超豐富

除之前已經曝光饗賓集團一口氣進駐旭集、果然匯跟小福利3間吃到飽餐廳，佔地800坪超豪氣之外，還有知名甜點LADY M也進駐，且規劃該品牌的全台最大內用區，此外STEVE MADDEN與咖啡弄合作、亞洲首間Steve Madden Cafe也是話題。

生活品牌全都有

雖然新竹人消費實力強，也不會天天買精品，其他知名生活品類也有進駐，包括UNIQLO、GU、大創、誠品書店、Dyson恆隆行、小米、Panasonic、STUDIO A、citysuper、無印良品與日本選物店niko and...也都到位，讓平日逛店的一般採買都能滿足。

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