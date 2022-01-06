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風・Luxury／勞力士女錶「默默賣」　這款鑲鑽金錶沒漲曝驚喜價

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▲▼Rolex,OMEGA 。（圖／公關照）

▲勞力士Lady-Datejust 18K黃金款，錶圈鑲46顆圓鑽，珍珠母錶面鑲10顆鑽石，價格微下調至1,236,500元。（圖／勞力士提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

勞力士（Rolex）「黑水鬼」、「綠水鬼」、Daytona等夯款運動錶，以及近日熱頭上的「Tiffany色」Oyster Perpetual 41綠松石色面盤腕錶在市場上價格炒翻天，「配錶」或「溢價」才有機會買得到，仍讓死忠錶迷趨之若鶩。相較之下專為女性設計的Oyster Perpetual Lady-Datejust（蠔式恒動女裝日誌型）腕錶聲量較小，但仍屬於「默默賣」的款式，因為夠經典且辨識度高，怎麼搭都有型，且在2022年漲價潮中調幅較小，珍珠母貝面盤的18K黃金款鍊帶鑽錶甚價格往下微調，令人驚喜。

▲▼Rolex,OMEGA 。（圖／公關照）

▲1957年問世的勞力士首款Lady-Datejust女錶。

Oyster Perpetual Lady-Datejust腕錶於1957年誕生，呼應當時女性追求獨立、嶄新生活的風尚，勞力士也在此小巧錶款尋求工藝突破，打造獲瑞士天文台官方認證（COSC）機芯。新一代採用配備專利Syloxi矽游絲的2236型恒動自動上鍊機芯，不受磁場干擾且具優異抗震力，一如品牌講究的精準與可靠性。

▲▼Rolex,OMEGA 。（圖／公關照）

▲勞力士Lady-Datejust搭載2236型自動上鍊機械機芯。

錶徑28毫米的Oyster Perpetual Lady-Datejust腕錶，已延伸出數十款豐富設計，除了錶殼、鍊帶材質有貴金屬、精鋼或雙色款式，面盤也有經典的香檳色、銀色、白色、 粉紅色、鑲鑽錶面或珍珠母錶面，錶圈則配有圓拱型、三角坑紋或鑲鑽外圈，並有蠔式、紀念型及元首型錶帶等多元組合，輕鬆便能尋得心儀款式。

▲▼Rolex,OMEGA 。（圖／公關照）

▲勞力士Lady-Datejust永恒玫瑰金鋼款，錶圈鑲46顆圓鑽，巧克力色錶面點綴10顆鑽石，571,000元。

▲▼Rolex,OMEGA 。（圖／公關照）
▲勞力士Lady-Datejust白色黃金鋼款，深灰色面盤搭配三角坑紋外圈，264,500元，

歐米茄（OMEGA）星座系列也是超過半世紀的經典錶款，1982年奠定今日的輪廓，錶殼兩側經典扣爪成為招牌設計，時至今日已是第5代，從女錶款式可發現標誌性的扣爪更纖細，錶圈與羅馬數字同樣更細緻，而錶殼與錶鍊採全新斜面設計，而材質、面盤顏色與鑽石鑲嵌組合更是豐富，當中29毫米款式搭載8701同軸擒縱大師天文台機芯⁠，滿足想擁有秀氣又時尚機械錶的女性。

▲▼Rolex,OMEGA 。（圖／公關照）

▲歐米茄星座系列同軸擒縱29毫米大師天文台腕錶Sedna™金款，891,000元。（圖／翻攝歐米茄官網，以下同）

▲▼Rolex,OMEGA 。（圖／公關照）

▲歐米茄星座系列同軸擒縱29毫米大師天文台腕錶不鏽鋼搭Sedna™金款式，403,000元。

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關鍵字：

風Luxury, 勞力士, Rolex, OMEGA, 歐米茄

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