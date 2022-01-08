LIFE・經典／2022年CES展，讓我們覺得「科技改善生活」的最新發明

記者蔡惠如／綜合報導

2022年首場科技界盛事「CES消費性電子展」正在美國拉斯維加斯如火如荼舉行，雖然近幾年有疫情影響，許多發表會與相關研討會，都已轉至線上作業，或許現場參觀人氣不如以往，但廠商研發科技商品卻沒有停下腳步，讓生活更加便利、改善使用的新發明都讓人眼睛一亮，我們期待之後的面世。

▲2022 CES有許多讓人期待的居家科技產品。（圖／翻攝CES、各品牌官網、Samsung提供）

床頭燈般的投影機

韓廠三星電子在今年CES展中，發表一款微型投影機「The Freestyle」，整合智慧型投影機、智慧揚聲器與情境照明功能，全都在一個宛如小型閱讀燈（或床頭燈）的空間裡，相較傳統投影機不同之處，就是支架角度最大可達180度旋轉投影，使用者無須額外配置螢幕，不論桌面、地板、牆面甚至天花板，都可顯示投影影片。

重量僅830公克之外，還使用支援USB-PD和50W / 20V以上電源輸出的電池，所以即使是露營等情境，走到哪用到哪，也支援連接一般插座供電，另內建配置變色龍模式，搭配和半透明上蓋，也能作為氣氛燈使用，預計之後會在全球各地上市。

薄如信用卡的追蹤器

在Apple AirTag還沒有達到很讓人滿意的市場聲量時，另一間廠商Chipolo已經幫他們做出來了，他們在2022年CES展中發表CARD Spot，可支援蘋果手機的「Find My定位網路」，最重要的是尺寸像信用卡一樣輕薄，使用者可以輕易地將它塞進錢包裡，即使錢包丟失了也能透過手機找到他們（跟你的錢）。

CARD Spot還內建有發聲器，可透過手機開啟呼叫，你就能在桌上、床上或沙發底下找到他們，然而為維持纖薄的體型還是需要付出一點代價，就是它無法更換電池，一個CARD Spot的續航力可達2年，即起也在美國當地進行預售，價格是35元美金，折合台幣約莫是967元。

療癒你心靈的機械貓

在機械寵物設計一向走得很前面的日本Yuki Engineering，在CES也展出旗下最新機器貓Amagami Ham Ham，獲得了廣泛的討論，「Amagami」是一種形容寵物輕咬的動作，想當然爾我們知道這樣一隻機器貓的特色是什麼了。

當使用者將手指放到機器貓嘴邊，會開始「激活」他們的嘴巴，輕輕的咬著使用者的手指，其概念是源自在人的童年中，或者是你會看到一些嬰兒，藉由吸允或輕咬手指獲得安全感，讓身心冷靜下來，即便到了成人，部分民眾也會出現咬手指等動作，Amagami Ham Ham則提供另一種方式療癒使用者身心。

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