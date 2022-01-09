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新手要知道的「登山裝備攻略」！帶齊了挑戰這3座絕對沒問題

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編輯／Emily　圖／創意市集提供、翻攝自unsplash.com

近年來大家對健行、登山、露營等戶外活動越來越有興趣，如果你也想嘗試，卻不知道如何開始，這裡就幫你整理出超簡易的「新手登山裝備攻略」，讓初學者了解基本觀念，準備好所有登山必備品，不管是單日健行、住山屋的兩天一夜、自揹帳篷的登山露營…都能輕鬆上手。

▲登山裝備。（圖／創意市集提供）

台灣常見的登山裝備主要分為五大系統，並可依照半日郊山、一日單攻、二日以上過夜行程…不同行程類型，選擇攜帶的用品。

1.行進系統

行進系統包含能輔助攀登上下坡的用具，以及補充人在步行時流失的水分、營養的補給品。不管是半日郊山、一日單攻、二日以上過夜行程，都需要頭燈＆備用電池、手機及離線地圖、登山鞋和襪、行動糧、水壺、水袋，登山杖可視地點決定要不要帶。

2.衣著系統

衣著方面底層要穿一件排汗衣，可以保暖、排汗，中層則是保暖衣，羽絨、刷毛、化纖材質皆可。登山褲選擇長褲較能保護雙腿，最好再備上兩截式風雨衣、雨褲，可防風、防雨兼保暖，視天氣可添加頭巾、毛帽、手套、遮陽帽、墨鏡等配件。

3.宿營系統

如果有紮營過夜需求，就要攜帶帳篷、天幕、睡墊、睡袋、露宿袋、拖鞋等物品。

4.炊煮系統

想在山上炊煮食物，就要帶登山爐、瓦斯罐、打火機、鍋具、餐具、食材、公用水袋、戶外濾水器。

5.背負系統

登山背包種類很多，如果是輕鬆的行程，帶個輕裝用、15公升左右的攻頂包即可，若有兩日以上，建議用50公升以上的中大型背包，可背負12公斤，並做好防水。

▲登山裝備。（圖／創意市集提供）

了解登山所需裝備之後，新手們趕快選幾座簡單的山嘗試看看吧！

1.台北 仙跡岩

台北的仙跡岩又被稱為景美山、溪子口山，全區坡度不陡，很容易爬，最高點只有海拔144公尺，適合初學者一起輕鬆踏青。

2.台中 大坑九號步道

台中的大坑九號步道是所有大坑步道裡最輕鬆、好走的一條，一開始是平緩的水泥、仿石磚路，後段則有木棧階梯，終點的景色非常美麗。

3.基隆 大武崙山

基隆的大武崙山是台灣小百岳之一，海拔231公尺，整體地勢算平緩，爬起來輕鬆容易，而且山頂視野絕佳，周邊還有大武崙砲台、情人湖可以去。

▲登山裝備。（圖／創意市集提供）

★書名：登山完全圖解Q&A：新手一定要知道的行程計畫、山域知識、體能訓練、裝備飲食、安全與技巧
★作者：漂鳥社編輯部
★出版社：創意市集
★出版日期：2021/12/23
★建議售價：新台幣380元

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關鍵字：

登山, 爬山, 裝備, 新手

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