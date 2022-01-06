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郭采潔、王大陸紅毯造型翻車！「詭異穿著飄土味」網：不敢看

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記者鮑璿安／台北報導

大陸昨（5日）舉行時尚先生25週年盛典，紅毯上眾星雲集比帥比美，其中台灣藝人郭采潔、王大陸也受邀出席，兩人分別以幹練套裝亮相，但造型曝光似乎不如人意，郭采潔頭上M字瀏海過於搶鏡，網友更狠酸「兩人造型都翻車了」。

▲郭采潔、王大陸 。（圖／翻攝自微博）

▲郭采潔、王大陸 。（圖／翻攝自微博）

▲郭采潔、王大陸 。（圖／翻攝自微博）

▲郭采潔以新銳設計師品牌David Koma服裝步上亮相 。（圖／翻攝自微博）

郭采潔近年來演藝重心轉往大陸，昨日以新銳設計師品牌David Koma服裝步上紅毯，以幹練褲裝搭配超短髮亮相，索性放棄與女明星比美轉而比帥。不過郭采潔嬌小身材被oversize服裝蓋過，褲裝長度直達鞋跟，身材比例因此被遮掩，並未起到加分作用。此外，郭采潔更以創新的「M字瀏海」修飾臉蛋，一抹紅唇相疊加，整體造型非常用力。

▲郭采潔、王大陸 。（圖／翻攝自微博）

▲郭采潔、王大陸 。（圖／翻攝自微博）

▲王大陸選擇亮藍色西裝是很大挑戰   。（圖／翻攝自微博）

本屆時尚先生盛典主題為「先生之夜」，更是男明星的戰場，王大陸選擇亮藍色西裝非常大膽，鮮明色系內搭黑色襯衫，成為紅毯上少有的跳色風格，但同樣敗在上身的巨大輪廓，使得肩線很僵硬。巧合的是，王大陸與郭采潔瀏海也極為相似，讓網友認為兩人狀態大不如前，「郭采潔走清純風比較好」、「還是不要隨便挑戰這種造型」。

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關鍵字：

郭采潔, 王大陸, 時尚, 紅毯, 造型

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