觀察力敏銳、把你當一輩子的朋友　「內向者」4點特質就是最大魅力　

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從小到大，我們不停的被教導要懂得放開自己與人交流，學習如何對外人展現自我等等，或許這對個性外向的人來說非常容易，但對性格內向者來說，過多的社交會為身心帶來疲乏感。即便內向者的光環沒有個性開朗的人那麼明顯，但曖曖內含光的魅力，還是非常迷人且討人喜歡，以下4點迷人特質，就是內向者最大的優勢。

▲內向者也有魅力光芒。（圖／翻攝自小紅書@Yoga）

1.觀察力敏銳

內向者的思緒較為單純、細膩，喜歡安靜的獨處時間，因此能夠留意周遭發生的瑣事及生活中細微的變化，此外，冷靜的個性能夠客觀分析事實，並從與人相處的過程中，感受到他人態度是否真誠，藉由生活中的人事物，培養出敏銳的觀察力。

2.好的傾聽者

內向者一直是一個好的傾聽者，除了能夠安靜聆聽、不發表過多的意見之外，還會給人一種安心釋放情緒的感覺，由於內向者需要大量的獨處時間來放鬆自我、思考人生、休息放空，因此也能馬上將他人帶來的負能量抒發掉。

▲內向者需要大量的獨處時間。（圖／翻攝自小紅書@泫羽）

3.身邊多知心好友

內向者非常容易相信別人，因此會認真對待每一個被認定為朋友的人；而內向者最常見的困擾就是在社交場合感到格格不入，所以他們不會花太多精力在社交上，反而與任何人都保持禮貌舒適的距離，而他們散發出來的善意，會成功吸引到喜歡這類型人格特質的人，因此留在內向者身邊的朋友，多半是願意接納它們個性的知心好友。

4.容易成功

個性內向的人不習慣花太多時間去社交，反而會把時間、精力花在豐富自己的生活上，例如閱讀、思考、學習；且生性內向的人格特質，會讓他們養成凡事只靠自己，不依賴他人的習慣，除了獨立自主之外，還能磨練出堅毅的個性，這也是內向者比外向者更容易成功的關鍵。

▲內向者更傾向完成獨自個人目標。（圖／翻攝自小紅書@摘到星的猩猩）

許多內向者會因為個性不夠開朗而感到自卑，其實只要嘗試接受自己、設定生活目標並達成、培養思考能力、展現自我優勢，就能提高自信與魅力。

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