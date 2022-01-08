虎年限定紅包＆春聯好喜氣　熊大直接開撩：「虎哩挖誒愛」

編輯／Emily 圖／Pinkoi提供

農曆春節即將到來，當然少不了收送紅包、貼春聯的習俗，這裡就幫你整理出8款集結虎年特色的「紅包、春聯」，從童趣插畫到質感設計都有，讓你用精心挑選的款式，向親朋好友傳遞滿滿的祝福。

1.Pinkoi X LINE FRIENDS 紅包袋、春聯

設計購物網站Pinkoi為了慶祝十周年，與同樣迎來十周年的LINE FRIENDS合作，以100分的美好心意為理念，推出2022虎年限定設計紅包、春聯。熊大、兔兔等角色穿上老虎裝萌度破表，還寫了「虎哩挖誒愛」、「虎你歡喜」、「天天幸虎」等俏皮虎字情話。

2.Pinkoi X《永恆慕夏特展》 新春紅包禮物組

Pinkoi攜手正在展出的《永恆慕夏特展》，帶來了新春紅包禮物組。紅包袋的圖案是《摩納哥・蒙地卡羅 海報》與《藝術：舞蹈》兩幅穆夏代表作，加上香檳燙金設計質感爆表，並與Pinkoi新春限定禮物卡、《永恆慕夏特展》入場票券、慕夏生態擴香組成禮盒。

3.什物a kind of café 虎年紅包組合

什物 a kind of café的虎年紅包可愛又不失質感，上面的印花是雲朵狀老虎和洋紅花球，顯眼的橘紅色與深棕底色配起來和諧美觀。

4.Paper Moments The Joy of紅包袋

香港印刷設計品牌Paper Moments的紅包袋用鮮艷色彩描繪出抽象的花朵、植物…，看起來繽紛活潑，搭配上面的「The Joy of…」字樣，讓你能傳遞專屬的祝福。

5.Risograph Museum 虎年紅包

台灣印刷設計品牌Riso Museum的虎年紅包以栩栩如生的虎紋設計，搭配圓弧開口剪裁，突破常見的完整老虎型態，為每個紅包袋營造出與眾不同的生命力。

6.Mao’s樂陶陶 虎虎幸福春聯組

設計品牌Mao's樂陶陶與書法詩人何景窗、波隆那插畫家Cindy wume合作，帶來虎年新春聯名春聯組，可愛字體搭配超萌虎、貓插圖，讓你新年平安又幸福。

7.小黃間 虎你旺X平安虎 春聯明信片組

人氣插畫家小黃間推出了「虎你旺X平安虎」春聯明信片組，用療癒字跡、插圖陪你邁入虎年，諧音祝福語讓人看了會心一笑。

8.YEH & YEH 如虎添翼 l 貓咪春聯明信片組

設計品牌YEH & YEH運用老虎、貓咪元素，結合「想當貓」、「想當老虎」等趣味字句和燙金設計，做成低調又閃耀的春聯。

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