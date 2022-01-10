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遇到減肥停滯期「4種NG行為」快改掉　節食過度、水喝太少都上榜

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編輯／Beverly

不少人為了追求身材勻稱，會藉由運動健身、飲食控制來維持身材，然而成功瘦下幾公斤之後，卻遇到減肥停滯期，為了讓體重持續下降，不少人會利用少吃多動的方法進行減重，卻沒想到越減越肥，其實只要避開以下4種NG行為，就能讓身體恢復機能，健康瘦身囉！

▲減重NG行為。（圖／翻攝自小紅書@陳背心）

▲健康瘦身才能養成傲人身材。（圖／翻攝自小紅書@陳背心，泡椒味的桃子）

節食過度

想要健康瘦身，絕對不可以節食！脂肪攝取過少會起動身體的飢餓模式，容易提升食慾、暴飲暴食，除此之外，節食會造成體內的新陳代謝變慢，並開始堆積脂肪。若是擔心攝取過多脂肪會造成體重上升，可選擇天然的原型食物，以清淡少油、少鹽的烹煮方式，搭配均衡飲食，健康瘦身。

▲減脂餐。（圖／百諾恩官方）

▲均衡飲食是減重關鍵，千萬不能節食。（圖／翻攝自小紅書@李晚晚，百諾恩官方）

水喝太少

不少減重的朋友會擔心喝太多水會造成身體水腫，為此減少水分攝取量。其實當體內的水分不足時，身體會自動分泌尿激素，防止體內水分流失，而堆積在體內的水分，才是真正造成水腫的原因；此外，體內水分不足時，會讓身體產生疲倦感，而人們容易誤認為是飢餓所造成的，並藉由補充熱量來增加體力，這才是真正讓你發胖的原因。

鹽分攝取過多

人體內建的生理機制，會告訴我們是否該停止進食，而過量的鹽分會造成此機制的靈敏度下降，使我們必須吃下更多食物，才能得到飽足感，並且當體內鹽分過多時，大腦會發出指令，藉由多進食及喝水，代謝掉多餘的鹽分，而這些為了代謝鹽分所攝取的熱量，也是使體重停滯不降的原因。

睡眠不足

睡眠不足容易造成體內激素分泌異常、基礎代謝下降，為了增加體力，需要攝取含糖食物來增加熱量，除了糖分攝取之外，熬夜也容易讓人感到肚子餓，不少人會食用宵夜來補充體力，不但會增加熱量攝取，還犯了睡前不吃東西的大忌。

除了避免以上4種減重NG行為之外，還可以藉由食物中的營養成分增加身體循環，例如：黑巧克力色氨酸能有效幫助身體產生血清素，讓人感到愉悅、魚肉及魚油中含有可幫助燃燒脂肪的物質，防止體內脂肪堆積。

▲減重NG行為。（圖／翻攝自小紅書@陳背心）

▲黑巧克力吃對有益健康還不怕胖。（圖／翻攝自unsplash）

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關鍵字：

體重, 減重, 減肥, 健康減肥

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