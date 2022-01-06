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Hello Kitty金飾配櫻花萌翻　保值又具裝飾性太誘人

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▲▼ Just Gold 。（圖／公關照）

▲Just Gold Hello Kitty 櫻花綻放純金系列Kitty櫻花和服純金吊墜（左起）12,000元，華麗版純金吊墜不含鍊18,600元，戒指15,600元。（圖／Just Gold提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

Hello Kitty的魅力無敵，鎮金店Just Gold趕在農曆新年前夕，以這位超萌巨星為主角，推出「Hello Kitty櫻花綻放純金系列」、「就是愛Hello Kitty純金串珠系列」、「Glamour Kitty 純金吊墜系列」、「Hello Kitty福虎生風純金擺件」，約萬元左右便能收藏兼具保值又具裝飾性的首飾。

▲▼ Just Gold 。（圖／公關照）▲▼ Just Gold 。（圖／公關照）

▲Just Gold就是愛Hello Kitty純金串珠系列小熊Kitty純金串珠（左）7,200元，鼠於我Kitty純金串珠13,600元。

Just Gold新品最具女人味的設計當屬Hello Kitty櫻花綻放純金系列，運用粉紅或白色母貝打造小巧的櫻花，搭配純金打造的Kitty輪廓，風格甜美，當中包括一款穿和服的Kitty金墜，模樣卡哇伊；另一新作就是愛Hello Kitty純金串珠系列則有5款純金串珠，Kitty重要的好朋友Tiny Chum小熊及Joey喬伊鼠一同入設計，輔以粉嫩釉彩點綴，更顯繽紛俏皮，配有一條手繩；此外，Glamour Kitty 2款純金吊墜系列則融合雕花紋飾與黑瑪瑙或珍珠母貝，屬於大人系風格。

▲▼ Just Gold 。（圖／公關照）

▲Just Gold Glamour Kitty純金吊墜系列珍珠母貝款，36,600元（不含鍊）。

不僅金飾與Hello Kitty聯手，比利時時尚包品牌Kipling近日也以為此超人氣角色換上虎年新裝迎接農曆新年，創作3款「虎運包」，只見黑紅金三色的手提肩背托特包、小巧收納後背包、隨身肩背包，裝飾穿著虎紋裝、翹著長尾巴的Kitty，背上新包拜年肯定吸睛。

▲▼ Just Gold 。（圖／公關照）

▲Kipling X Hello Kitty®聯名打造新春「虎運包」，KALA MINI手提肩背托特包（左）4,180元，RIRI隨身肩背包3,380元。（圖／Kipling提供）

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關鍵字：

Hello Kitty, 鎮金店, Just Gold

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