想穿得比人帥就要有一件「高領」！混搭皮衣、大學T保暖又時髦

文／Dappei

秋冬季節的到來對於喜愛層次搭配的搭黨們來說可是一大福音，而且今年恰逢反聖嬰，想必冬天不會走得太快，而能夠增加層次感又保暖的單品非高領不可了。今回 Dappei 要介紹三種比較少提到的高領搭配，想穿得比人帥的搭黨千萬不要錯過了！

# 皮衣

皮衣搭高領的組合在歐美經常見到，透過版型、不同單品間的混搭，皮衣也可以成為日常的選擇。首先在版型上建議以寬鬆的打版為優先，讓寬大的輪廓來彌補身形上的差異，再來搭配的褲子可使用寬版的打摺褲或直筒版型的牛仔褲，讓整體維持休閒而不慵懶的感覺。而最重要的在於內搭的高領盡量不要露出下襬，因為皮衣本身是短版的設計，若是放出下襬很容易破壞比例，導致整體失衡不好看。

（圖片來源：1 2 3）

# 衛衣

將高領內搭在衛衣裡頭是相當經典的日系打扮，既簡單又好看的方法即使新手也很好駕馭，但要注意內搭的高領以輕薄款式為主，太過厚重反而顯得臃腫不美觀。至於搭配上沒有太多限制，從最基本的素色衛衣到清新感的針織上衣都沒問題！整體風格給人舒適休閒的柔和感，反而在配件的挑選上要稍加費心，如果少了飾品的點綴看起來會過於居家，若能加點金屬的元素就能提亮整體穿搭，像是項鍊、墨鏡、金屬扣皮帶等都能替造型加分不少。

（圖片來源：1 2 3）

# 羽絨服

羽絨衣加高領是很多人認為的地雷穿搭，但只要把比例拿捏好一樣能夠很時尚！首先在款式挑選就很重要，若是穿上蓬鬆的羽絨服，那內搭勢必不能厚重；相反地，寬大的高領就該配上無領或是有領的輕薄款羽絨，一輕一重才不會讓比例失衡。搭配上可以用一些簡單的背心或是飾品來增加層次，也可以透過紮衣服來調整腰線拉出比例等方式，在不增加上身份量的前提下，適度調配整體造型，如此一來即使是羽絨配高領也能穿的帥又輕盈自在！

（圖片來源：1 2 3）

Dappei 結語

最近天氣又要變冷了，趕緊拿出衣櫃裡的高領內搭，透過今天介紹的三種方式來搭出屬於自己的搭配吧！

文字編輯：Iven

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